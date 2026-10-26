Không để chậm tiến độ, hàng trăm kỹ sư, công nhân làm tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỉ đồng Phú Quốc

Các kỹ sư, công nhân đã lắp ray cho tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc được khoảng 10km - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 26-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy trên đại công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân và nhiều máy móc hiện đại đang tích cực làm việc cả ngày lẫn đêm, bất kể thời tiết mưa, nắng và bụi, quyết tâm làm nhanh tuyến tàu điện đô thị khoảng 9.000 tỉ đồng ở đặc khu Phú Quốc để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đến nay tuyến tàu điện đô thị trên đã dần lộ rõ dáng hình. Hàng ngàn thanh ray đường sắt đã được lắp đặt chạy dài trên nền đường.

Từ cầu cạn đến các hầm chui của tàu điện cũng được đơn vị thi công tập trung làm kỹ, đảm bảo an toàn chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình.

Ông Nguyễn Hữu Thu - Chỉ huy trưởng của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên - thông tin khi nhận được hồ sơ dự án, đơn vị đã tổ chức nghiên cứu để làm. Tính từ tháng 8-2026 đến nay, các kỹ sư, công nhân đã cố gắng làm dự án tuyến tàu điện trên để đón APEC 2027.

"Trời mưa thì chúng tôi dựng căn nhà bạt để thi công từng đoạn, quyết không để gián đoạn công trình. Tuyến tàu điện đô thị này được thiết kế rất đẹp. Tàu sẽ vừa đi đường bằng, vừa đi trên cầu cạn và hầm chui. Tôi và anh em ở đây rất vinh hạnh và vui vì góp sức để làm nên tuyến tàu điện phục vụ APEC 2027", ông Thu vui vẻ nói.

Lắp ray cho tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc luôn được đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật, an toàn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Còn ông Nguyễn Tất Đạt - Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp là lắp đặt ray của tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc - chia sẻ hiện nay trên công trường, đơn vị đã thi công được 11km nền bê tông, lắp đặt ray và dự kiến hàn ray vào tháng 11-2026.

Đơn vị đã huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân để chia làm 7 mũi thi công ngày đêm, đảm bảo tiến độ dự án tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc.

"Theo kế hoạch thì sẽ hoàn thành vào tháng 3-2027, chúng tôi đã huy động hết nguồn lực để làm dự án. Dù thời tiết ở Phú Quốc mưa gió nhiều nhưng chúng tôi cố gắng nỗ lực, tận dụng thời tiết tốt tăng ca thi công. Đơn vị luôn đảm bảo phúc lợi cho kỹ sư, công nhân để làm việc, cùng nhau chung tay hoàn thành dự án phục vụ APEC 2027", ông Đạt nói.

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết nhà thầu và đơn vị thi công đang tất bật làm tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc. Đến nay đơn vị thi công đã đổ lớp đá dăm gia cố xi măng đạt 10km; lớp bê tông C35 đạt gần 10km; có 4/6 nhà ga đạt khoảng 60% và ray lắp đặt khoảng 10km.

Đơn vị liên quan dự kiến hoàn thành kết cấu hầm và dầm hộp vào tháng 12-2026; hoàn thành ray trong tháng 2-2027 và dự kiến vận hành thương mại từ ngày 1-11-2027.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến tàu điện đô thị dài hơn 17km này sẽ kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và hệ sinh thái du lịch Nam đảo An Thới chỉ mất khoảng 20 phút.

Đông đảo kỹ sư, công nhân tập trung làm tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hầm chui tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc đang được đơn vị thi công tập trung triển khai - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cầu cạn tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc đã dần thành hình - Ảnh: CHÍ CÔNG