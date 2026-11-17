Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ sáng 17-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ ngày 17 đến 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc. Cũng tại đây, Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.



Hai năm APEC liên tiếp được tổ chức tại hai nước láng giềng "núi liền núi, sông liền sông" là điều đặc biệt trong lịch sử các kỳ APEC.

Với Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đánh dấu lần thứ ba làm chủ nhà diễn đàn, sau Thượng Hải (2001) và Bắc Kinh (2014). Việt Nam, thông qua kỳ APEC tại đặc khu Phú Quốc cũng sẽ là lần thứ ba đón các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên.

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Quảng Đông, là láng giềng thân thiết và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Trung Quốc lâu nay luôn cùng nỗ lực thúc đẩy các mục tiêu chung của APEC, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư trong khu vực.

Không chỉ APEC, năm 2026 và 2027 còn là Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước cả song phương lẫn đa phương.

APEC 2027 - "Cơ hội vàng" cho đảo ngọc Phú Quốc

* Từ quan sát trên địa bàn, ông thấy Thâm Quyến chuẩn bị và tận dụng năm APEC như thế nào?

Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc - Ảnh: NVCC

- Tuần lễ cấp cao APEC là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, quan trọng bậc nhất của Trung Quốc năm nay, đồng thời là cơ hội để quảng bá sức mạnh đổi mới của Thâm Quyến và vùng Vịnh lớn gồm Quảng Đông - Hong Kong - Macau (GBA).

Thâm Quyến được mệnh danh là "Thành phố của tương lai", "Thung lũng Silicon của Trung Quốc", phát triển mạnh các ngành công nghệ cao và công nghiệp mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, ô tô thông minh, đồng thời là đầu mối kết nối quốc tế quan trọng của GBA.

Thâm Quyến cũng rất chú trọng quảng bá cho năm APEC của nước chủ nhà. Đến Thâm Quyến những ngày này, có thể thấy các áp phích với khẩu hiệu "Năm APEC Trung Quốc 2026 - Thâm Quyến sẵn sàng" (APEC China 2026 - Shenzhen in Action) hay "Gặp tại Thâm Quyến - Chứng kiến những kỳ tích" (Gather in Shenzhen - Witness the Wonders).

Do vậy, Thâm Quyến sẽ tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn mà địa phương có thế mạnh như AI, năng lượng mới và chuyển đổi xanh.

Xu hướng hợp tác này cũng phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đó là dịch chuyển từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất khu vực.

Robot hình người pha cà phê tại trung tâm báo chí APEC 2026 ở Thâm Quyến, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Quảng bá APEC 2026 tại sân bay và các tòa nhà chọc trời ở Thâm Quyến - Ảnh: AFP

* Phú Quốc có thể học được những kinh nghiệm nào từ Thâm Quyến, thưa ông?

- Phú Quốc là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam. Theo tôi, Phú Quốc cần coi việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là "cơ hội vàng" cho du lịch, đặt nền móng để chuyển mình thành siêu đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế, điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách quốc tế cũng như trong nước.

Đây cũng là thời cơ lớn, hiếm có để Phú Quốc khẳng định thương hiệu "đảo ngọc - Việt Nam" là điểm đến của các hội nghị quốc tế lớn, của kinh tế biển xanh và văn hóa địa phương.

Thâm Quyến từ một làng chài những năm 1980 nay đã trở thành nơi đăng cai một sự kiện quốc tế lớn, nơi gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC.

Với Phú Quốc, cần chuẩn bị tốt không chỉ cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hội nghị mà cả kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, để nâng hình ảnh "đảo ngọc" từ một điểm đến du lịch hấp dẫn thành hình ảnh của một Việt Nam có vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao khi được các thành viên APEC tín nhiệm giao trọng trách chủ nhà lần thứ ba.

* Tổng Lãnh sự quán sẽ làm gì để giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2027 tới chính quyền, doanh nghiệp và người dân Quảng Đông, cũng như thu hút họ tham gia các hoạt động tại Việt Nam?

- Nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ ra mắt ấn phẩm "Việt Nam - điểm đến ngày càng hấp dẫn" bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nhằm giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2027 cũng như Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Ấn phẩm tập hợp những thông tin khái quát về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Chúng tôi mong ấn phẩm sẽ góp phần mang đến một góc nhìn đa chiều về một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập, cũng như về không gian hợp tác rộng mở giữa hai nước.

Sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Tổng Lãnh sự quán sẽ phối hợp với các đơn vị, đối tác trong nước cũng như tại địa bàn tổ chức các sự kiện xúc tiến, kết nối thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, trong đó có nội dung quảng bá Năm APEC Việt Nam 2027 tại Phú Quốc.

Ấn phẩm "Việt Nam - điểm đến ngày càng hấp dẫn" bằng tiếng Trung và tiếng Anh nhằm giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2027 cũng như Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 - Ảnh: NVCC



Dư địa hợp tác Việt Nam - Quảng Đông còn rất rộng mở

* Bên cạnh dự APEC, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn có các hoạt động song phương tại Trung Quốc. Năm 2025, thương mại Việt Nam - Quảng Đông đạt 63,1 tỉ USD, chiếm khoảng 21,3% tổng kim ngạch song phương. Ông đánh giá thế nào về quan hệ hợp tác này?

- Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, thực chất và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tổng thể hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Quảng Đông hiện là địa phương có quy mô hợp tác kinh tế với Việt Nam lớn nhất Trung Quốc, còn Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Đông trong ASEAN.

Những con số năm 2025 nói trên không chỉ phản ánh mức độ gắn kết chặt chẽ và tính bổ trợ chiến lược giữa hai nền kinh tế, mà còn cho thấy tiềm năng hợp tác còn rất rộng mở.

Quy mô thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định, cơ cấu thương mại từng bước được cải thiện theo hướng gắn kết sâu hơn với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên cũng không ngừng mở rộng, từ thương mại truyền thống sang công nghiệp hỗ trợ, xây dựng hạ tầng, logistics, công nghệ, sản xuất vật liệu, dịch vụ hiện đại và nhiều lĩnh vực mới có giá trị gia tăng cao.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng (thứ hai từ trái sang) tham dự một diễn đàn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN với vùng Vịnh lớn (GBA) năm 2024 - Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu

* Theo ông, đâu là dư địa để thương mại hai bên tiếp tục tăng trưởng bền vững hơn, nhất là với các mặt hàng có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao?

- Kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thuộc top 20 về thương mại quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài, là một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới với 17 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế, bao phủ khoảng 70% GDP toàn cầu.

Chính vì vậy, theo tôi, đây là lợi thế lớn để doanh nghiệp Quảng Đông mở rộng đầu tư, sản xuất và thông qua Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới.

Theo định hướng phát triển mới, Việt Nam đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa mạnh tới doanh nghiệp trong nước. Đây cũng chính là những lĩnh vực doanh nghiệp Quảng Đông có nhiều thế mạnh nổi bật, và là hướng hợp tác hai bên cần thúc đẩy.

Qua tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương của Quảng Đông, tôi nhận thấy môi trường kinh doanh ở đây ngày càng minh bạch, thuận lợi và mang tính quốc tế cao.

Chính quyền các cấp rất coi trọng cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế xanh - những lĩnh vực Việt Nam đặc biệt quan tâm, mong muốn học hỏi và tăng cường hợp tác.

Sức sống kinh tế của Quảng Đông không chỉ đến từ quy mô kinh tế lớn, mà còn từ khả năng thích ứng nhanh với các xu thế phát triển mới, tinh thần tiên phong cải cách và hệ sinh thái doanh nghiệp rất năng động.

Đó là lợi thế để doanh nghiệp Quảng Đông tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ trong việc mở rộng hợp tác với ASEAN, trong đó có Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông!

