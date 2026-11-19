Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc ngày 19-11-2026 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một số bình luận trên Đài Fox News trước khi bước vào cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Trung - Nga tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19-11.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra sân bay ở Thâm Quyến đón ông Trump, nhằm đáp lại nghi thức đón tiếp mà Tổng thống Trump dành cho ông Tập tại căn cứ Andrews trong cuộc gặp hồi tháng 9. Hai ông cũng trao nhau một cái ôm ngắn.

"Đây là một vị chủ tịch nước tuyệt vời, một trong những vị chủ tịch vĩ đại của Trung Quốc. Ông ấy chưa bao giờ ra sân bay đón ai cả" - ông Trump nói, khi được hỏi ông mong đợi điều gì từ cuộc gặp ba bên diễn ra hôm nay.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Không chỉ vậy, còn có màn đón tiếp rầm rộ, vẻ đẹp, nghi thức long trọng, hàng ngàn người, các em nhỏ, binh sĩ, tất cả mọi thứ.

Đó là sự thể hiện lòng tôn trọng rất lớn, và tôi trân trọng điều đó. Đây là một thắng lợi lớn đối với chúng ta. Đó cũng là thắng lợi lớn đối với Trung Quốc".

Ngày 19-11, Tổng thống Trump dự kiến khép lại chuyến công du châu Á bằng cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump sẽ có cuộc gặp song phương và dùng bữa trưa, kết hợp làm việc với ông Tập. Các quan chức Mỹ và Nga cho biết ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Putin.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp này có thể giúp ba nước thể hiện tầm ảnh hưởng, nhưng khó mang lại những thỏa thuận lớn, do những quan điểm khác biệt về vấn đề Ukraine, Iran, vũ khí hạt nhân, thương mại...

Chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump đã tạo cơ hội để Mỹ thể hiện tầm ảnh hưởng, củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực và thúc đẩy bước tiến ngoại giao thông qua cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, Nga.

Tuy nhiên, khi trở về nước, ông Trump sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức về chính trị và chính sách, trong đó có tác động từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bê bối liên quan cựu CEO Nvidia Jensen Huang, cùng các sự cố công nghệ và sự gián đoạn hoạt động đi lại bằng đường hàng không.