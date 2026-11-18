Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Thâm Quyến là từ tháng 10 đến tháng 12, khi nhiệt độ dễ chịu và độ ẩm thấp hơn - Ảnh: Fabio Nodari

Theo trang Fabio Nodari, thành phố Thâm Quyến đầu tư mạnh vào không gian công cộng, khiến việc đi bộ và khám phá trở nên thuận tiện. Sự phát triển nhanh chóng cũng khiến đây trở thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Thâm Quyến là từ tháng 10 đến tháng 12, khi nhiệt độ dễ chịu và độ ẩm thấp hơn.

Mùa xuân, từ tháng 3 đến tháng 5 cũng phù hợp dù có thể mưa khá nhiều. Mùa hè không phải thời điểm lý tưởng vì thời tiết nóng và có thể có bão.

Thâm Quyến có một sân bay quốc tế cùng nhiều nhà ga, kết nối thuận tiện với các khu vực khác của Trung Quốc.

Di chuyển trong Thâm Quyến khá dễ dàng với taxi, ứng dụng Didi, tàu điện ngầm hoặc xe buýt công cộng.

Do Thâm Quyến là thành phố ven biển, các nhà hàng gần cảng biển đều phục vụ hải sản tươi vô cùng đa dạng. Một số chợ còn cho phép thực khách tự chọn món để chế biến tại chỗ.

Đến Thâm Quyến, du khách có thể tham quan nhiều địa điểm như Trung tâm Tài chính Bình An - một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Đài quan sát tại đây cho phép ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Bảo tàng Thâm Quyến giới thiệu quá trình thành phố chuyển mình từ một ngôi làng thành trung tâm công nghệ toàn cầu. Các triển lãm thường tập trung vào chủ đề công nghệ và phát triển đô thị.

Chợ điện tử Hoa Cường Bắc là khu chợ điện tử lớn. Ngoài điện thoại thông minh, linh kiện, nơi đây còn có nhiều sản phẩm công nghệ chuyên biệt. Công viên Cửa sổ Thế giới có hơn 130 điểm tham quan mô phỏng hơn 50 quốc gia, trong đó có tháp Eiffel (Pháp), kim tự tháp Ai Cập và đền Taj Mahal (Ấn Độ).

Bãi biển Dameisha trải dài khoảng 1,8km, là địa điểm phổ biến để bơi lội với nhiều tiện ích công cộng. Công viên Liên Hoa Sơn có những đường mòn đi bộ và ngọn đồi với tầm nhìn ra trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi người dân địa phương tập thái cực quyền vào buổi sáng.

Thâm Quyến có một sân bay quốc tế cùng nhiều nhà ga, kết nối thuận tiện với các khu vực khác của Trung Quốc - Ảnh: Fabio Nodari

Trung tâm Hành chính Thâm Quyến và Phòng hòa nhạc là khu vực trung tâm của Phúc Điền, nổi bật với phần mái cong đặc trưng - Ảnh: Fabio Nodari

Thế giới Biển Shekou là khu vui chơi, ẩm thực xây dựng quanh một con tàu neo cố định, sôi động vào ban đêm với các màn trình diễn ánh sáng và nhạc sống - Ảnh: Fabio Nodari

