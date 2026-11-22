Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi - Ảnh: TASNIM

Theo Hãng thông tấn Mehr, ông Vahidi nhấn mạnh không phận Iran là “lằn ranh đỏ” đối với các lực lượng vũ trang, đồng thời khẳng định mọi hành vi xâm phạm không phận nước này đều sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết và dứt khoát.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Vahidi vừa có chuyến thị sát đầu tiên tới một cơ sở ngầm được gọi là “thành phố tên lửa”.

Cùng thời điểm, IRGC cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái (drone) MQ-1 của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz, theo Đài Al Jazeera.

IRGC tuyên bố đây là chiếc drone thứ 20 thuộc loại này của Mỹ bị bắn hạ và là chiếc thứ tư trong vòng 24 giờ qua.

“Các chuyên gia và chuyên viên trẻ thuộc lực lượng phòng không IRGC vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng tác chiến cao nhất, sử dụng các hệ thống giám sát và trinh sát tiên tiến để liên tục theo dõi hoạt động di chuyển của đối thủ trong khu vực”, IRGC nêu trong tuyên bố.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận về vụ việc trên.

Trước đó, vào ngày 21-11, IRGC cho biết đã tiến hành chiến dịch phối hợp bằng tên lửa và drone nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại hai căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain.

“Sau khi hai drone trinh sát và chiến đấu MQ-1 và MQ-9 của Mỹ xâm phạm không phận Iran, các vị trí quân sự của Mỹ tại những căn cứ nói trên đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch của IRGC”, lực lượng này viết trong tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, Bahrain cáo buộc Iran tấn công một cơ sở công nghiệp dân sự của nước này, gây hỏa hoạn tại hiện trường.

Các báo cáo ban đầu ghi nhận thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong. Đây là nơi tập trung một số cơ sở công nghiệp, trong đó có nhà máy lọc dầu do công ty dầu khí quốc gia Bapco của Bahrain vận hành.

Hiện chưa rõ cơ sở công nghiệp dân sự mà Bahrain nhắc tới có liên quan đến các căn cứ Mỹ mà Tehran tuyên bố nhắm tới hay không.

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