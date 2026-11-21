Một tiêm kích F-16 của Mỹ - Ảnh minh họa: REUTERS

Ngày 21-11, các cơ quan truyền thông Iran như IRIB và IRNA dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết các hệ thống phòng không Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một tiêm kích F-16 của Mỹ vào tối 20-11, khi máy bay hoạt động trên vùng Vịnh.

Theo phía Iran, tên lửa phát nổ gần chiếc F-16, gây hư hại cho máy bay, buộc phi công phải hủy nhiệm vụ và hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay gần đó tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Iran cho rằng chiếc F-16 đang tìm cách tiếp cận không phận nước này thì bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng ngày, Đài IRIB dẫn lời một quan chức quân sự Iran nói rằng lực lượng nước này đã tiến hành một trong những chiến dịch có cường độ mạnh nhất nhằm vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz và máy bay Mỹ trong đêm.

Theo vị quan chức (không tiết lộ danh tính), hoạt động giám sát và quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo tại eo biển Hormuz khiến tàu chở dầu không thể dựa vào sự hộ tống của Mỹ để đi qua tuyến hàng hải này.

Vị quan chức này cho rằng Iran đang từng bước xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh riêng tại khu vực, giảm sự phụ thuộc vào vai trò của Mỹ, theo Kênh Al Jazeera.