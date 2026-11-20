Tổng thống Trump tại cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc ở Thâm Quyến ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã lùi thời điểm đưa ra quyết định về các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sang năm tới, thay vì sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ như những tín hiệu trước đó.

"Tôi sẽ trao đổi với các bạn về chuyện đó khi năm mới tới. Chúng ta vẫn còn thời gian", ông Trump nói trên chuyên cơ khi trở về Washington sau chuyến thăm Trung Quốc ngày 19-11.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau ngày 1-1".

Ông cũng khẳng định với trang tin Axios và Đài News 12 của Israel rằng ông không vội đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Iran.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài sang tháng thứ chín.

Trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3-11, ông Trump nhiều lần bày tỏ kỳ vọng Iran sẽ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Washington sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Tuy nhiên, dù Đảng Cộng hòa thất bại và mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, chính quyền Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Tehran, khi họ cho rằng các biện pháp phong tỏa và trừng phạt kinh tế đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, những nỗ lực nhằm kiềm chế cuộc chiến Iran tại Mỹ tiếp tục gặp trở ngại khi Thượng viện nước này ngày 19-11 một lần nữa bác bỏ các đề xuất liên quan.

Cụ thể, với tỉ lệ 48 phiếu thuận và 51 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19-11 (giờ địa phương) đã bác nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.

Chính ông Trump từng thừa nhận cuộc xung đột là một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng khẳng định sẽ không thay đổi quyết định nếu được làm lại.

"Bởi vì chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cũng lên tiếng về thông tin Đài CNN đăng tải cho rằng Iran đang lên kế hoạch kích nổ bom bẩn tại thủ đô Washington.

Dù đánh giá nguy cơ xảy ra vụ tấn công không cao, ông Trump cáo buộc Iran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí hóa học và sinh học, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng Washington đang tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi nhằm biện minh cho hành động quân sự.

Mỹ và Israel từ lâu cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều Tehran luôn phủ nhận. Việc phá hủy chương trình hạt nhân Iran cũng là một trong những lý do chính được ông Trump đưa ra khi cùng Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này ngày 28-2.