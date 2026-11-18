Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước báo chí tại Manila, Philippines ngày 18-11-2026 - Ảnh: AFP

Đài CNN dẫn lời 7 quan chức Mỹ giấu tên nói rằng thông tin tình báo Mỹ cho thấy Iran đang xây dựng kế hoạch nhắm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump bằng cách kích nổ một quả bom bẩn hoặc vũ khí hóa học tại thủ đô Washington D.C.

Các quan chức vẫn đang tranh luận về việc liệu Iran có thể hoặc sẽ thực hiện âm mưu như vậy hay không.

"Tôi không lo lắng. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói ngày 18-11, khi được phóng viên ở Philippines hỏi liệu ông có lo ngại về một "cuộc tấn công sắp xảy ra" nhằm vào Washington hay không.

Theo Hãng tin Reuters, ông Rubio cũng lưu ý Chính phủ Mỹ "luôn cảnh giác với bất cứ điều gì đe dọa đến sự an toàn và an ninh của nước Mỹ".

Hôm 17-11, khi được phóng viên hỏi liệu Iran có đang lên kế hoạch kích nổ bom bẩn ở thủ đô Washington hay không, Tổng thống Donald Trump đã gật đầu. "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này" - ông Trump nói trước báo giới ở Philippines.

Khi được hỏi liệu có mối đe dọa nào sắp xảy ra hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Nếu có mối đe dọa như vậy, họ sẽ phải trả cái giá mà chưa một quốc gia nào từng phải trả. Tôi hy vọng không phải như vậy, nhưng chúng tôi rất nghiêm túc xem xét vấn đề này vì họ vốn là những kẻ điên rồ".

Bom bẩn là loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường kết hợp với các vật liệu hóa học hoặc phóng xạ. Không giống như vũ khí hạt nhân, nó không tạo ra vụ nổ hạt nhân, nhưng có thể gây ô nhiễm phóng xạ và gây ra sự gián đoạn đáng kể cũng như gây hoang mang cho công chúng.

Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang lên kế hoạch dùng vũ khí hóa học nhắm vào các quan chức Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng đây là thông tin bịa đặt, đồng thời nhận định Washington "đang tìm cách dọn đường dư luận trên truyền thông cho những toan tính đen tối của mình".

Trong diễn biến đáng chú ý, truyền thông Israel tiết lộ Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức quân đội Israel trong chuyến thăm nước này vào ngày 18-11, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Iran.