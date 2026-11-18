Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ảnh chụp tại Islamabad, Pakistan ngày 16-11-2026 - Ảnh: AFP

"Trong 72 giờ qua, truyền thông thân Israel tường thuật rằng Iran được cho là đang âm mưu sử dụng vũ khí hóa học tại Washington D.C, đồng thời xây dựng các căn cứ tên lửa bên dưới những con đập. Rác rưởi!" - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên nền tảng X ngày 17-11.

Ông nhấn mạnh: "Đừng đem thứ tuyên truyền kiểu Chiến tranh Iraq ra đây, nhất là khi dấu vết của Israel hiện diện khắp nơi. Chẳng ai tin những chuyện đó đâu".

Đài CNN dẫn lời 7 quan chức Mỹ giấu tên nói rằng thông tin tình báo Mỹ cho thấy Iran đang xây dựng kế hoạch nhắm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump bằng cách kích nổ một quả bom bẩn hoặc vũ khí hóa học tại thủ đô Washington D.C.

Các quan chức vẫn đang tranh luận về việc liệu Iran có thể hoặc sẽ thực hiện âm mưu như vậy hay không.

Theo bài viết, các nguồn tin mô tả kế hoạch của Iran là "nỗ lực tự tạo thêm phương án hành động cho mình, chứ không phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra".

Bom bẩn là loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường kết hợp với các vật liệu hóa học hoặc phóng xạ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng bác bỏ thông tin trên, cho rằng đây là thông tin bịa đặt, đồng thời nhận định Washington "đang tìm cách dọn đường dư luận trên truyền thông cho những toan tính đen tối của mình".

"Từng bước một, họ đang cố tạo ra một vỏ bọc hợp pháp cho những hành động gây hấn và tội ác tiếp theo" - ông Baqaei viết trên X.

Thủ đô Washington D.C của Mỹ trong ảnh chụp từ trên cao ngày 13-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, khi được hỏi về mối đe dọa từ Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Nếu có mối đe dọa như vậy, họ sẽ phải trả cái giá mà chưa một quốc gia nào từng phải trả. Tôi hy vọng không phải như vậy, nhưng chúng tôi rất nghiêm túc xem xét vấn đề này vì họ vốn là những kẻ điên rồ".

Ông Baqaei cũng chỉ trích một bài viết trên báo New York Times. Bài báo dẫn lời các nhà phân tích cho rằng một số con đập, đường ống và đường hầm dẫn nước tại Iran "có thể đã được xây dựng nhằm phục vụ chương trình tăng cường năng lực quân sự của nước này".

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc hội Iran và là nhà đàm phán hàng đầu của nước này, đăng đường dẫn bài báo của New York Times trên nền tảng X, kèm bình luận:

"Hay đấy. Quy định mới. Vậy thì từ giờ bất kỳ con đập, cảng biển hay nhà máy điện nào nằm gần một căn cứ của Mỹ hoặc Israel đều được xem là công trình lưỡng dụng. Chúng tôi sẽ áp dụng nhất quán và công bằng chính logic của các ông".

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã rơi vào bế tắc. Iran gần đây nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông.

Ngày 17-11, Qatar, nước đóng vai trò trung gian hòa giải, kêu gọi các bên kiềm chế "để tránh bất kỳ hành động leo thang có thể làm suy yếu nỗ lực đàm phán".