Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 17-11, phát biểu trong chuyến thăm Philippines, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đang xem xét "rất nghiêm túc" nguy cơ Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng bom bẩn nhằm vào thủ đô Mỹ.

Khi được hỏi về mối đe dọa này, ông Trump cảnh báo: "Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ phải trả cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải gánh chịu".

"Tôi hy vọng điều đó không xảy ra. Dù vậy chúng tôi vẫn xem xét vấn đề này rất nghiêm túc, bởi họ thực sự là những kẻ điên rồ", tổng thống Mỹ nói thêm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đài CNN dẫn lời bảy quan chức Mỹ giấu tên cho biết dựa trên thông tin tình báo mới, Iran đang xây dựng kế hoạch nhắm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump bằng cách kích nổ bom bẩn hoặc sử dụng vũ khí hóa học tại thủ đô Washington.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh đây mới là hoạt động chuẩn bị các phương án tấn công, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công như vậy sắp xảy ra.

Dù vậy, hai nguồn tin tiết lộ các kế hoạch mà tình báo Mỹ phát hiện cho thấy Tehran đã xác định những địa điểm và mục tiêu cụ thể, khiến giới chức Washington khẩn trương xây dựng phương án ứng phó.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ thông tin trên, gọi đây là những lời "bịa đặt".

Ông cáo buộc Washington đang tìm cách định hướng dư luận nhằm tạo cớ biện minh cho các hành động quân sự tiếp theo.

Theo CNN, giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại vì bom bẩn tương đối dễ chế tạo, sử dụng chất nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ.

Khác với bom hạt nhân, loại vũ khí này không gây ra phản ứng nổ hạt nhân nhưng có thể làm ô nhiễm phóng xạ, khiến người dân hoang mang và làm gián đoạn đời sống sinh hoạt tại khu vực bị ảnh hưởng.

Tình báo Mỹ cũng phát hiện những thông tin cho rằng Iran có thể đã bí mật cất giấu vật liệu chế tạo bom trên lãnh thổ Mỹ, song mức độ đáng tin cậy của thông tin này vẫn gây tranh cãi.

Mặt khác, ông Mohammad Bagher Ghalibaf - trưởng đoàn đàm phán của Iran với Mỹ - cáo buộc Washington đang tìm cách biện minh cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào hạ tầng dân sự Tehran, bằng cách cho rằng những công trình nằm gần các cơ sở tên lửa cũng có thể phục vụ mục đích quân sự.



Ông Ghalibaf cảnh báo nước này sẽ áp dụng lập luận tương tự đối với các đập nước, cảng biển và nhà máy điện nằm gần căn cứ quân sự của Mỹ hoặc Israel.