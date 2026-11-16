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Iran đáp trả ông Trump, công khai tuyên bố săn lùng 2 sĩ quan Mỹ

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Đại sứ quán Iran tại Nam Phi đăng thông điệp "sẽ tìm ra" 2 sĩ quan Mỹ ngay ngày tàu khu trục USS Spruance về cảng.

- Ảnh 1.

Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance và trung tá Jeffrey E. York - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN IRAN TẠI NAM PHI

Theo Đài Fox News ngày 16-11, Đại sứ quán Iran tại Nam Phi đã đăng thông điệp "Chúng tôi sẽ tìm ra các ông" trên mạng xã hội X, kèm ảnh và danh tính hai sĩ quan hải quân Mỹ: thiếu tá Leigh R. Tate và trung tá Jeffrey E. York.

Trước đó, trong một bài đăng ngày 28-3, đại sứ quán này từng cáo buộc hai sĩ quan ra lệnh phóng tên lửa Tomahawk khiến 168 trẻ em thiệt mạng tại một trường tiểu học ở thành phố Minab, Iran.

Ông Behnam Ben Taleblu, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), cho rằng Washington cần xem xét nghiêm túc thông điệp này.

"Điều này phải gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Washington, tại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và cả Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM)", ông Taleblu nói.

Ông lưu ý phía Iran đã công khai danh tính những người mà họ cáo buộc tham gia tấn công Iran và đề cập đến việc trả đũa. Theo ông, nếu thực sự có âm mưu nhắm vào hai sĩ quan, điều quan trọng là phải sớm phát hiện và ngăn chặn.

Lời đe dọa xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran về hậu quả nếu ám sát quan chức cấp cao Mỹ. 

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12-11, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Iran sát hại một quan chức cấp cao Mỹ, ông Trump đáp: "Họ sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa".

Ông Trump đưa ra cảnh báo sau khi có thông tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chuyển từ nơi ở tại Washington vào một căn cứ quân sự, nghi do bị Iran đe dọa.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và một số quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng được cho là đã chuyển đến các cơ sở quân sự vì lo ngại an ninh.

Đại sứ quán Iran đăng lời đe dọa vào lúc tàu USS Spruance trở về căn cứ hải quân San Diego hôm 13-11. Đây là đợt triển khai dài nhất của một tàu khu trục Hải quân Mỹ kể từ Thế chiến II.

USS Spruance rời San Diego ngày 21-11-2025 cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Đợt triển khai được kéo dài khi Mỹ tiến hành chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran.

Theo Hải quân Mỹ, trong đợt triển khai, USS Spruance đã phóng hàng chục tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu quân sự của Iran và đánh chặn 12 máy bay không người lái (drone) cùng 4 tên lửa hành trình chống hạm. Tàu cũng tham gia phong tỏa các cảng Iran.

- Ảnh 2.Iran cảnh báo tên lửa Khorramshahr có tầm bắn vươn tới căn cứ Mỹ ở châu Âu

Hãng thông tấn Tasnim ngày 15-11 đưa tin Iran đã cải tiến đầu đạn của tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4, với tầm bắn lên tới 3.000 - 4.000km.

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    Chủ đề: Quan chức Mỹ Iran Trung Đông

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