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Iran cảnh báo tên lửa Khorramshahr có tầm bắn vươn tới căn cứ Mỹ ở châu Âu

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Hãng thông tấn Tasnim ngày 15-11 đưa tin Iran đã cải tiến đầu đạn của tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4, với tầm bắn lên tới 3.000 - 4.000km.

Iran cảnh báo tên lửa Khorramshahr có tầm bắn vươn tới căn cứ Mỹ ở châu Âu - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 phóng thử tại một địa điểm không xác định ở Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Tasnim, các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh tại khắp khu vực Đông Nam, Đông và Trung Âu đều nằm trong tầm tấn công của tên lửa Khorramshahr-4.

Việc giảm khối lượng đầu đạn tiêu chuẩn 2 tấn của tên lửa Khorramshahr xuống còn 500kg - 1 tấn, hoặc trang bị cho tên lửa đầu đạn chứa nhiều đạn con, sẽ cho phép loại tên lửa này vượt qua giới hạn tầm bắn 2.000km mà Tehran duy trì trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, truyền thông Iran cũng nhấn mạnh ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Iran đã có nền tảng kỹ thuật để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới bờ Đông nước Mỹ, thông qua việc tận dụng các phương tiện phóng vệ tinh như Qased, Zuljanah và dòng Qaem.

Tuy nhiên, việc phát triển loại tên lửa trên sẽ đòi hỏi những cải tiến lớn đối với hệ thống phóng, xây dựng các hầm chứa tên lửa ngầm và phát triển đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng chịu nhiệt.

Trong khi đó, các báo cáo của tình báo Mỹ đánh giá Iran sẽ còn mất nhiều năm nữa mới có thể triển khai một tên lửa ICBM đủ khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ.

Cùng thời điểm, tình báo Mỹ cũng nhận định Iran hiện sở hữu từ 1.500 - 2.500 tên lửa trong kho vũ khí.

Điều này cho thấy Tehran vẫn có năng lực đáng kể để tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh nếu một cuộc chiến toàn diện xảy ra.

Các quan chức Mỹ không khẳng định số liệu trên chính xác 100%, do những khó khăn trong việc xác định chính xác số tên lửa Iran sẵn sàng khai hỏa hoặc đang dự trữ. Tuy nhiên, họ xác nhận Iran vẫn duy trì một kho tên lửa đáng gờm.

Ngoài ra, các quan chức quân đội Israel ước tính Iran đang sở hữu hơn 1.500 tên lửa đạn đạo.

Iran cảnh báo tên lửa Khorramshahr có tầm bắn vươn tới căn cứ Mỹ ở châu Âu - Ảnh 2.Tàu chiến hướng về Trung Đông, công dân bị giục rời Iran: Mỹ sắp đánh lớn?

Tăng quân, cảnh báo đồng minh và tiếp tục không kích, loạt động thái gần đây của Mỹ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Iran Trung Đông Mỹ

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