Giới chức Washington đã khẩn trương xây dựng hàng loạt phương án ứng phó dự phòng trước nguy cơ từ Iran - Ảnh: REUTERS

Đài CNN ngày 16-11 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Tehran đang chủ động lên kế hoạch cho những cuộc tấn công tiềm tàng ngay trên lãnh thổ Mỹ, dù chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã quyết định triển khai chúng.

Theo một nguồn tin, tình báo Mỹ đã phát hiện những thông tin liên lạc của phía Iran cho thấy nước này cất giấu vật liệu chế tạo bom bên trong lãnh thổ Mỹ.

“Với tình trạng biên giới lỏng lẻo trong phần lớn thời gian suốt một thập kỷ qua, việc đưa các đặc vụ vào lãnh thổ Mỹ để thu thập và bố trí các bộ phận chế tạo bom là điều cực kỳ dễ dàng”, người này cho biết.

Thông tin này dấy lên nghi vấn rằng Iran đã bố trí sẵn các vật liệu hạt nhân tại Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước đó.

Một số nguồn tin đánh giá ở thời điểm hiện tại, việc Iran lên kế hoạch tấn công các quan chức ở thủ đô Washington chỉ nhằm tạo thêm các phương án hành động cho nước này, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.

“Một vấn đề vẫn đang gây tranh luận là liệu họ có thực sự bố trí đủ nhân lực để thực hiện kế hoạch hay không”, một nguồn tin lập luận.

Dù vậy, hai nguồn tin trong số đó lưu ý các kế hoạch mà tình báo Mỹ phát hiện có mức độ chi tiết rất cao, bao gồm cả địa điểm và mục tiêu, khiến Washington tổ chức nhiều cuộc họp và khẩn trương xây dựng hàng loạt phương án ứng phó dự phòng.

Một nguồn tin mô tả công tác chuẩn bị này là “thận trọng và cần thiết”.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuyển đến sống tại các căn cứ quân sự do lo ngại về vấn đề an ninh, mới nhất là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Bên cạnh đó, hai quan chức Mỹ cho biết cơ quan chức năng cũng đang theo sát một thông tin tình báo khác, cho thấy Iran có thể sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông, theo New York Times.

Washington nhấn mạnh Tehran hiểu rõ những rủi ro về một cuộc trả đũa mà nước này sẽ phải đối mặt nếu quyết định sử dụng một trong hai loại vũ khí nói trên, dù là tại Trung Đông hay trên lãnh thổ Mỹ.

Hiện Iran chưa bình luận về các thông tin tình báo trên.

Bom bẩn là bom dùng chất nổ thông thường, như thuốc nổ và được trộn thêm các vật liệu phóng xạ, sinh học hoặc hóa học. Bom bẩn có thể phát tán chất phóng xạ nguy hiểm ra không khí trong phạm vi nhiều dãy phố, thậm chí nhiều dặm. Tuy nhiên nếu được kích nổ, các chuyên gia cho rằng thương vong nhiều khả năng sẽ chủ yếu đến từ sức công phá của quả bom, chứ không phải do phóng xạ.