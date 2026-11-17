Phó tổng thống Mỹ JD Vance - Ảnh: AP

Theo báo Independent, ngày 16-11, Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không để cuộc chiến với Iran kéo dài, vì điều này đi ngược lại mong muốn của người dân Mỹ.

"Ông ấy sẽ không để chuyện này trở thành một cuộc chiến bất tận. Những ai muốn cuộc chiến kéo dài cứ việc chỉ trích tôi bao nhiêu tùy thích. Chúng tôi đã nói với người dân rằng Mỹ sẽ không sa vào những cuộc chiến không có hồi kết", ông Vance nói với Đài Fox News.

Ông Vance cho biết Tổng thống Trump xem chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa đối với Mỹ và cho rằng cần phải phá hủy chương trình này.

Dù vậy, Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không để cuộc chiến kéo dài "10 hay 15 năm, hay nói thẳng ra là dù chỉ 2 năm".

"Chúng tôi sẽ không ở đó mãi. Chúng tôi đã cam kết như vậy và tôi hoàn toàn tin tưởng Tổng thống Trump sẽ đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột với những kết quả tốt đẹp", ông nói thêm.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đã đến Trung Đông hôm 16-11, đưa thêm hàng nghìn quân nhân Mỹ tới khu vực.

Tàu rời San Diego hồi tháng 9 và hiện là tàu sân bay thứ ba của Mỹ hiện diện tại Trung Đông, cùng USS George H.W. Bush và USS George Washington.

Trong những tháng qua, ông Trump nhiều lần để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, dù từng tuyên bố cuộc chiến "về cơ bản đã kết thúc" xét về mặt quân sự.

Trên thực địa, căng thẳng tại vùng Vịnh vẫn tiếp diễn. Theo Hãng tin Reuters, mới đây ngày 15-11, Bahrain cho biết đã đánh chặn nhiều đợt tập kích từ Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.