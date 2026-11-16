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Iran nói về ý nghĩa 'đặc biệt' từ thông điệp Lãnh tụ tối cao gửi ông Putin

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali nói rằng thông điệp mới đây của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một thông điệp "đặc biệt".

Iran nói về ý nghĩa 'đặc biệt' từ thông điệp Lãnh tụ Tối cao gửi ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp phái đoàn Iran, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, tại thủ đô Matxcơva (Nga) ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS/SPUTNIK

"Mục đích chính trong chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tới Matxcơva là truyền đạt thông điệp chính thức và đặc biệt từ Lãnh tụ tối cao tới Tổng thống Nga. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước cũng như các cuộc tham vấn liên tục ở cấp cao nhất” - ông Jalali chia sẻ với Hãng thông tấn TASS.

Ông Jalali chỉ ra rằng chuyến thăm của ông Rezaei "nên được nhìn nhận như một phần của mối quan hệ chiến lược và các cuộc tham vấn liên tục giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Liên bang Nga".

"Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều cảm nhận nhu cầu ngày càng lớn trong việc phối hợp và tham vấn chặt chẽ hơn về các vấn đề chung, giữa bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động" - nhà ngoại giao này nói thêm. 

"Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó minh chứng cho quyết tâm chung của Tehran và Matxcơva trong việc duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế" - đại sứ Iran kết luận.

Trước đó, Tổng thống Putin đã tiếp ông Rezaei tại Điện Kremlin vào ngày 5-11. Tại cuộc gặp này, ông Rezaei đã chuyển thông điệp của ông Mojtaba Khamenei tới người đứng đầu Điện Kremlin.

Phía Nga và Iran chưa tiết lộ chi tiết nội dung thông điệp.

Hồi tháng 7, TASS dẫn một nguồn tin Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện trước công chúng cho đến khi cuộc chiến với Mỹ và Israel kết thúc, đồng thời tình hình an ninh cải thiện.

Nguồn tin cho biết thêm cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei với một lãnh đạo nước ngoài có thể là cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Iran nói về ý nghĩa 'đặc biệt' từ thông điệp Lãnh tụ Tối cao gửi ông Putin - Ảnh 3.Quan chức Iran thăm Nga, chuyển thông điệp của Lãnh tụ tối cao tới ông Putin

Văn phòng Tổng thống Nga xác nhận Tổng thống Putin đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: lãnh tụ tối cao iran ông Putin Iran Nga

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