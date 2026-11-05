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Quan chức Iran thăm Nga, chuyển thông điệp của Lãnh tụ tối cao tới ông Putin

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Văn phòng Tổng thống Nga xác nhận Tổng thống Putin đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran đến Matxcơva, chuyển P - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tại Matxcơva, Nga ngày 5-11-2026 - Ảnh: AFP/SPUTNIK

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, truyền thông Iran đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đã chuyển thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Matxcơva, Nga.

Tuy nhiên, truyền thông Iran hiện không tiết lộ nội dung thông điệp.

Văn phòng Tổng thống Nga xác nhận Tổng thống Putin hôm nay đã có cuộc gặp với ông Rezaei tại Điện Kremlin ở Matxcơva.

Hình ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov và người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Nga Igor Kostyukov cũng có mặt trong đoàn Nga dự cuộc gặp.

Chưa rõ vì sao ông Rezaei - đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - đến Matxcơva vào thời điểm này. Thời gian qua ông Mojtaba Khamenei vẫn tránh xuất hiện công khai.

Hồi tháng 7, Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn một nguồn tin Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện trước công chúng cho đến khi cuộc chiến với Mỹ và Israel kết thúc, đồng thời tình hình an ninh cải thiện.

Nguồn tin cho biết thêm cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei với một lãnh đạo nước ngoài có thể là cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Ông Rezaei đến Nga trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có hồi kết. Chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump có nối lại các cuộc không kích hay sẽ theo đuổi con đường đàm phán với Iran.

Hôm 4-11, Tổng thống Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran góp phần khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đánh mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội nước này.

Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng khẳng định việc phát động cuộc chiến với Iran là điều đáng làm, để ngăn Tehran "sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trang tin Axios dẫn các nguồn tin cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các cố vấn khác muốn ông Trump duy trì lệnh phong tỏa hải quân và tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran đến Matxcơva, chuyển P - Ảnh 2.3 phương án của ông Trump lúc này ở Iran

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đang muốn ông Trump duy trì lệnh phong tỏa hải quân và tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

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    Chủ đề: Iran Tổng thống Putin Trung Đông Mojtaba Khamenei Mohsen Rezaei

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