Làn sóng quan chức chính quyền ông Trump dọn đến sống ở căn cứ quân sự

Dòng xe di chuyển ra vào căn cứ liên hợp Anacostia-Bolling ở khu vực Washington - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters tuần này đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chuyển từ nơi ở riêng tại thủ đô Washington đến một căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông Bessent là quan chức cấp cao mới nhất trong chính quyền Tổng thống Trump chuyển đến sinh sống tại một căn cứ quân sự.

Loạt quan chức chuyển đến căn cứ quân sự

Việc ông Bessent chuyển nơi ở không phải trường hợp đầu tiên. Trên thực tế, một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng đã chuyển đến sinh sống tại các căn cứ quân sự.

Trước ông Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng sống tại căn cứ quân sự Fort McNair ở thủ đô Washington. Ông Rubio từng kể hai người là hàng xóm của nhau.

Ngoài ra, Đài Fox News dẫn lời ba nguồn thạo tin tiết lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cũng sinh sống tại một cơ sở quân sự ở khu vực Washington trong nhiều tháng qua.

Từ tháng 9-2025, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã chuyển đến một khu nhà ở dành cho quân nhân.

Trước đó, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từng sống tại căn cứ liên hợp Anacostia-Bolling ở khu vực Washington vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cũng từng sinh sống tại đây.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từng sống trong khu nhà ở quân đội, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng từng sống tại căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Hiếm có tiền lệ

Bộ trưởng Bessent là quan chức mới nhất trong chính quyền Tổng thống Trump chuyển đến sinh sống tại căn cứ quân sự - Ảnh: AFP

Dù cùng chuyển đến sống tại các căn cứ quân sự, nhưng lý do những quan chức trên đưa ra lựa chọn này không hoàn toàn giống nhau.

Bộ trưởng Bessent chuyển đến sống ở căn cứ quân sự vì xuất hiện những lời đe dọa có liên quan đến Iran, cũng như những lo ngại về an ninh sau khi thông tin về nhà riêng của ông tại khu Georgetown bị rò rỉ trên mạng.

Ông Miller và vợ chuyển đi sau khi đối mặt với các cuộc biểu tình và hành vi quấy rối bên ngoài nhà riêng tại bang Virginia.

Trong trường hợp của bà Bondi, bà chuyển đến căn cứ quân sự một phần xuất phát từ những đe dọa gia tăng sau khi Washington thực hiện chiến dịch quân sự tại Venezuela.

Việc quan chức Mỹ sinh sống tại các cơ sở quân sự không phải chưa từng có tiền lệ. Trong Thế chiến thứ hai, một số sĩ quan cấp cao từng được bố trí nhà ở trong căn cứ quân sự.

Sau vụ khủng bố ngày 11-9, Chính phủ Mỹ đã di dời một số quan chức đến địa điểm an toàn nhằm duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, việc nhiều quan chức đương nhiệm cùng sinh sống tại các căn cứ quân sự như thời ông Trump được xem là một trường hợp rất hiếm gặp trong thời hiện đại.

Tờ New York Times mô tả tình trạng này là hiện tượng chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại.

Việc các quan chức chuyển đến sống tại những căn cứ quân sự có hệ thống an ninh nghiêm ngặt có thể giúp tăng cường an ninh cho họ, đồng thời giảm nguồn lực triển khai các biện pháp an toàn tại nhà riêng.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng đặt ra những vấn đề lớn hơn về điều kiện để các quan chức dân sự được cấp phép ở trong căn cứ quân sự, cũng như cách chính phủ cân đối giữa nhu cầu bảo vệ an ninh cho giới chức và nhu cầu nhà ở của quân nhân, theo tạp chí Newsweek.