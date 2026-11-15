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Vật thể bay giống sứa xuất hiện gần căn cứ quân sự Mỹ

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Vật thể có hình dạng kỳ lạ như con sứa xuất hiện trên bầu trời Alaska gây xôn xao mạng xã hội, nhưng cựu điều tra viên Lầu Năm Góc nghi đó chỉ là một chiếc diều.

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Video về vật thể bay lạ có hình giống con sứa - Ảnh: FOX NEWS

Một vật thể kỳ lạ giống con sứa được quay lại khi di chuyển trên bầu trời gần một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo Đài Fox News ngày 14-11, cựu điều tra viên hàng đầu của Lầu Năm Góc về vật thể bay không xác định (UFO) cho rằng hiện tượng này có thể được giải thích khá đơn giản. 

Đoạn video được ghi ngày 15-6, cho thấy một vật thể tối màu dường như lơ lửng dọc sườn núi gần một dải cầu vồng, với nhiều tua dài rủ xuống bên dưới. Vật thể co bóp, dịch chuyển trong không trung, các tua nâng lên, hạ xuống và uốn lượn như một con sứa.

Người quay là cô Sara Jane Osborn, đăng video lên Facebook một ngày sau đó. "Nó trông y như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tôi không thích cảnh này chút nào. Nó di chuyển kỳ lạ quá", cô thốt lên khi đang quay.

Về phía quân đội, căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson xác nhận với Đài Fox News rằng đã biết về đoạn video lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vật thể bay được ghi nhận gần căn cứ vào ngày 15-6. 

"Chúng tôi đã biết về đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một vật thể bay được ghi nhận gần căn cứ vào ngày 15-6, nhưng hiện chưa có thêm thông tin nào để cung cấp", Văn phòng Quan hệ công chúng thuộc Không đoàn 673 cho biết. 

Căn cứ không tiết lộ nhân sự hay thiết bị quân sự có phát hiện vật thể này không, vật thể có xâm nhập vùng trời quân sự hay khu vực cấm bay không, và có hoạt động nào đã biết trước có thể lý giải cho cảnh tượng trong video hay không.

Ông Sean Kirkpatrick, người từng đứng đầu Văn phòng Giải quyết bất thường toàn miền của Lầu Năm Góc - cơ quan chuyên điều tra các hiện tượng dị thường không xác định (UAP) - cảnh báo không nên dựa vào video trên mạng xã hội để đánh giá những hiện tượng chưa có lời giải đáp. 

"Đoạn video này, ngay cả khi là thật, cũng đã bị nén dung lượng nên không thể dùng để phân tích dữ liệu. Ngày nay việc làm giả video và xóa dấu vết chỉnh sửa quá dễ dàng", ông nói. 

Theo ông, riêng đoạn phim này không đủ thông tin để xác định kích thước, độ cao, khoảng cách hay quỹ đạo thực tế của vật thể.

Dù vậy, ông đưa ra một khả năng: "Chuyển động của nó rất giống một chiếc diều có gắn dải ruy băng, đặc biệt là phần gợn sóng". Dữ liệu quan trắc thời tiết cũng cho thấy khu vực Anchorage có gió khá mạnh vào thời điểm đó.

Theo ông, để xác định chính xác thứ đã xuất hiện trên bầu trời, cần nhiều thông tin hơn một đoạn video đơn lẻ. 

"Nếu đây là video thật, tôi sẽ xếp 'diều gắn dải ruy băng' vào danh mục giả thuyết, sau đó tìm hiểu tại địa phương xem lúc đó có lễ hội nào không, hướng gió cụ thể ra sao và có đoạn video nào quay từ góc độ khác để đối chiếu hay không", ông kết luận.

- Ảnh 3.Phát hiện 'tam giác đen' bí ẩn, bay 2.900km/h trên khu vực nhạy cảm của Mỹ

Các nhà quan sát quân sự cấp cao ẩn danh cho biết vật thể không xác định (UFO) đã biến mất đột ngột, và hoàn toàn im lặng tại khu vực nhạy cảm của Mỹ

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Lầu Năm Góc UFO

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