Tình báo Mỹ nói Iran sở hữu từ 1.500 - 2.500 tên lửa trong kho vũ khí

Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất trưng bày tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Tờ Wall Street Journal ngày 14-11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này đánh giá Iran hiện sở hữu từ 1.500 - 2.500 tên lửa trong kho vũ khí.

Điều này cho thấy Tehran vẫn có năng lực đáng kể để tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh nếu một cuộc chiến toàn diện xảy ra.

Các quan chức Mỹ không khẳng định số liệu trên chính xác 100%, do những khó khăn trong việc xác định chính xác số tên lửa Iran sẵn sàng khai hỏa hoặc đang dự trữ. Tuy nhiên, họ xác nhận Iran vẫn duy trì một kho tên lửa đáng gờm.

Mặc dù Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất tên lửa của Iran, Tehran vẫn tiếp tục khôi phục kho vũ khí, dù với tốc độ chậm hơn giai đoạn trước chiến tranh.

Các quan chức Mỹ cho hay Iran chủ yếu sử dụng những linh kiện đã dự trữ từ trước để tái sản xuất tên lửa. Ngoài ra, quốc gia Hồi giáo này vẫn còn số lượng lớn máy bay không người lái (drone) và tên lửa tầm ngắn.

Trong khi đó, các quan chức quân đội Israel ước tính Iran đang sở hữu hơn 1.500 tên lửa đạn đạo.

Các quốc gia trong khu vực cũng đưa ra những thống kê khác nhau vì vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng tên lửa hiện có của Tehran.

“Vấn đề không chỉ nằm ở quy mô kho vũ khí, mà còn ở cách Iran sử dụng chúng.

Các chỉ huy quân sự của nước này đã học được một số thủ thuật để tiến hành những cuộc tấn công hiệu quả hơn”, ông Bilal Saab, Giám đốc điều hành cấp cao của Công ty tư vấn rủi ro địa chính trị Trends US có trụ sở tại Washington, nhận định.

Các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh đã thông báo với chính quyền ông Trump rằng họ không muốn chiến tranh tái diễn, bởi Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công lãnh thổ của họ bằng tên lửa và drone.

Trái lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14-11 tuyên bố đã đến lúc phải loại bỏ điều mà ông gọi là “mối đe dọa từ Iran một lần và mãi mãi”.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh chính quyền Tehran “một lần nữa đang nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân”, theo CBS News.