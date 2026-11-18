Mỹ tấn công đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Iran tập kích căn cứ tại Kuwait

Tối 17-11, quân đội Kuwait thông báo trên mạng xã hội X rằng các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn những đợt tập kích bằng máy bay không người lái (drone).

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait cho biết: "Mọi tiếng nổ đều xuất phát từ việc các hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công thù địch".

Ngày 18-11, Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội Iran tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở drone và tên lửa của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Bahrain liên tiếp hứng tập kích

Bộ Chỉ huy Tối cao Lực lượng Phòng vệ Bahrain cũng cáo buộc Iran tiếp tục tấn công nước này và cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn một số đợt tập kích ngày 18-11.

Bộ Nội vụ Bahrain đã phát đi cảnh báo thứ hai về nguy cơ đe dọa an toàn đối với người dân, đồng thời kêu gọi người dân tránh di chuyển trên các tuyến đường chính trừ trường hợp cần thiết, giữ bình tĩnh và nhanh chóng đến địa điểm an toàn gần nhất.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã dùng drone tập kích hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. IRGC nói đây là đòn đáp trả việc drone quân sự Mỹ nhiều lần xâm phạm không phận Iran.

Đây là đợt tập kích bằng drone thứ ba của Iran nhằm vào Bahrain trong vòng 5 ngày, sau vài tuần tình hình lắng dịu. Vụ tập kích ngày 13-11 là lần đầu tiên Iran tấn công một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Mỹ không kích đảo Qeshm, Iran cảnh báo đáp trả "tàn khốc"

Ảnh vệ tinh đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Ngày 17-11, Quân đội Mỹ đã không kích trận địa phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là nhắm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Quan chức Iran Ahmad Nafisi, Phó tỉnh trưởng Hormozgan phụ trách chính trị và an ninh, xác nhận vụ không kích, đồng thời cho biết vụ không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc hạ tầng trên đảo.

Ngày 18-11, Tư lệnh lục quân Iran Amir Hatami cảnh báo Tehran sẽ đáp trả "tàn khốc hơn" nếu Mỹ tiếp tục tấn công, với mục tiêu là cả lực lượng Mỹ và các đồng minh của Washington.

"Nếu đối phương phạm sai lầm và lặp lại những hành động từng khiến họ rơi vào tuyệt vọng, đòn đáp trả của chúng tôi nhằm vào cả đối phương lẫn những bên hậu thuẫn họ chắc chắn sẽ còn tàn khốc hơn và không bị giới hạn về địa lý", Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Hatami.