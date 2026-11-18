Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ ngày 17-11 - Ảnh: AP

Trong phiên điều trần, các nghị sĩ đã chất vấn ông Hùng Cao khá gay gắt về tác động của các đợt triển khai tàu chiến dài ngày đối với thủy thủ, cũng như cuộc chiến với Iran.

Về cuộc chiến Iran

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren (bang Massachusetts) đã chất vấn về chi phí của cuộc chiến tại Iran.

Bà lưu ý các báo cáo độc lập và truyền thông cho thấy lệnh phong tỏa hàng hải đối với tàu bè Iran tiêu tốn khoảng 32,5 triệu USD/ngày, trong khi các cuộc tấn công của Iran vào trụ sở khu vực của Hải quân Mỹ tại Bahrain đã gây thiệt hại ít nhất 400 triệu USD.

Theo Hãng tin AP, ông Hùng Cao xác nhận con số chi phí phong tỏa, nhưng cho biết ông không thể đưa ra đánh giá thiệt hại toàn diện tại Bahrain vì "đó là khu vực chúng tôi không được phép tiếp cận".

Hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa Deb Fischer (bang Nebraska) và Joni Ernst (bang Iowa) đã nêu bật những lo ngại về sự suy giảm của các kho đạn dược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Khi các nhà lập pháp đặt câu hỏi về kho vũ khí, ông Hùng Cao cho biết hoạt động sản xuất tên lửa Tomahawk và các khí tài khác đang được đẩy mạnh. Ông cũng cho biết các nỗ lực đang được tiến hành nhằm tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Hải quân Mỹ đã phải sử dụng cả các loại đạn dược hết hạn, song không nêu đích danh loại vũ khí nào đang nằm trong tình trạng này.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth (bang Illinois) hỏi liệu ông Hùng Cao có từng lên tiếng phản đối Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về cuộc chiến với Iran hay không.

"Thưa thượng nghị sĩ, việc đó không thuộc thẩm quyền của tôi" - Hãng Reuters dẫn lời ông Hùng Cao.

Bà Duckworth lập tức phản bác gay gắt: "Đó chính là trách nhiệm của ông!".

Sức khỏe thủy thủ

Các thủy thủ đứng trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ ngày 2-9 - Ảnh: AFP

Ông Hùng Cao đã được yêu cầu giải đáp những lo ngại của các nhà lập pháp về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của thủy thủ trên các tàu chiến triển khai đến Trung Đông, sau các báo cáo về tình trạng căng thẳng của thủy thủ đoàn và thiếu hụt nguồn cung trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng như nhiều tàu khác.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker (bang Mississippi), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, lưu ý rằng "các đợt triển khai đầy thách thức" đang để lại hậu quả nặng nề đối với các thủy thủ và gia đình họ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly (bang Arizona) cho biết văn phòng của ông đã nhận được "các báo cáo về tình trạng thiếu thức ăn và không đảm bảo nhu yếu phẩm cơ bản" từ các tàu chiến khác đang được triển khai.

Phản hồi vấn đề này, ông Hùng Cao khẳng định bản thân luôn tập trung vào phúc lợi của thủy thủ.

Khi được Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal (bang Connecticut) hỏi về các nỗ lực tự sát trên tàu, vị quyền bộ trưởng Hải quân đáp lại rằng những gì ông Blumenthal xem là "tám vụ tự sát, tôi lại coi đó là tám vụ ngăn chặn tự sát thành công".

Sa thải tại Hải quân

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho rằng Hải quân đã không thông báo cho Quốc hội về việc sa thải toàn bộ ban chỉ huy của một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân sau sự cố va chạm dưới nước.

Trong một diễn biến khác, lực lượng này cũng đã cách chức chỉ huy của một tàu khu trục đang được triển khai tại Trung Đông.

Ông Hùng Cao đã lên tiếng phản đối chính sách truyền thống của Hải quân về việc công khai thông báo cách chức các cấp chỉ huy. Thay vào đó, ông lập luận rằng bản thân muốn "đảm bảo rằng chúng ta không hủy hoại sự nghiệp của họ".

"Chúng tôi cách chức các sĩ quan chỉ huy vì đủ mọi lý do, từ sự sơ suất cho đến các mối quan hệ không đúng mực hay thậm chí là quấy rối. Và tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta cũng đang bảo vệ sinh kế của họ sau đó” - ông Hùng Cao nói.

Sau phiên điều trần, Ủy ban Quân vụ Thượng viện sẽ bỏ phiếu về việc có trình đề cử của ông Hùng Cao ra phiên họp toàn thể Thượng viện hay không. Nếu được đưa ra bỏ phiếu tại phiên toàn thể, đề cử cần nhận được ít nhất 51 phiếu thuận để được thông qua. Trường hợp số phiếu thuận và chống ngang nhau (50-50), Phó tổng thống JD Vance có quyền bỏ lá phiếu quyết định.