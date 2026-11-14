Quyền bộ trưởng Hùng Cao gặp thách thức vì cách chức hàng loạt sĩ quan cấp cao

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP ngày 13-11, hai Hạ nghị sĩ Dân chủ Joe Courtney (bang Connecticut) và Adam Smith (bang Washington) bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" trước việc Hải quân Mỹ không thông báo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện về quyết định cách chức toàn bộ ban chỉ huy tàu ngầm USS South Dakota hồi tháng trước.

Trong thư gửi Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao và tư lệnh hải quân Daryl Caudle ngày 12-11, hai hạ nghị sĩ cho biết hạm trưởng, hạm phó và thủy thủ trưởng của chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã bị bãi nhiệm sau khi tàu va chạm với một vật thể dưới đáy biển.

Hải quân Mỹ không thông báo trước cho Quốc hội về quyết định này và cũng từ chối đưa ra bình luận công khai về vụ việc.

"Hậu quả từ sự thiếu minh bạch thông tin của Hải quân là những gì lẽ ra phải là một hoạt động chia sẻ thông tin tiêu chuẩn thì nay lại làm dấy lên hoài nghi về cam kết minh bạch của lực lượng này, cũng như cam kết duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với Quốc hội" - hai nghị sĩ viết trong thư.

Theo AP, những chỉ trích trên có thể khiến phiên điều trần xem xét phê chuẩn ông Hùng Cao vào tuần tới trở nên căng thẳng hơn, trong bối cảnh ông đang nỗ lực chính thức đảm nhận vị trí Bộ trưởng Hải quân Mỹ, chức vụ dân sự cấp cao nhất của lực lượng này.

Vụ việc liên quan đến tàu USS South Dakota được cho là không phải trường hợp duy nhất Hải quân Mỹ âm thầm bãi nhiệm sĩ quan cấp cao trong những tháng gần đây.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, hôm 27-9, Hải quân Mỹ đã cách chức trung tá Caitlin Cunningham, hạm trưởng tàu khu trục USS Michael Murphy, với lý do "mất tín nhiệm". Con tàu này được triển khai tại Trung Đông để hỗ trợ các chiến dịch đối phó Iran.

Bà Cunningham mới đảm nhận cương vị hạm trưởng chưa đầy một năm. Theo thông lệ, Hải quân Mỹ thường công bố quyết định bãi nhiệm một sĩ quan cấp cao như bà trong vòng vài ngày sau đó. Tuy nhiên lần này, Hải quân Mỹ đã không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào.

Một trường hợp khác liên quan đến chuẩn đô đốc Brian Monahan, bác sĩ chuyên trách của Quốc hội và Tòa án Tối cao Mỹ.

Ông Monahan đã rời vị trí tại Văn phòng Bác sĩ chuyên trách, vốn chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi y tế và xử lý các tình huống y tế khẩn cấp cho các nghị sĩ, thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, cũng như nhân viên và du khách tại khu phức hợp Điện Capitol.

Hải quân Mỹ đến nay cũng không có thông báo hay xác nhận công khai nào.