Ảnh vệ tinh chụp khu vực đảo Qeshm hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Có tin Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran

Một quan chức Iran cáo buộc Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran, nằm trong eo biển Hormuz, vào ngày 17-11.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời một quan chức khu vực cho biết Mỹ đã tấn công hòn đảo này nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vụ việc được cho là xảy ra vài giờ sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ tại Bahrain được Mỹ sử dụng.

Sau đó không lâu, một quan chức quân đội Mỹ xác nhận các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích một địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả các hành động mà Washington gọi là "gây hấn" của lực lượng Tehran.

"Các máy bay chiến đấu đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của IRGC trên đảo Qeshm nhằm tự vệ" - quan chức Mỹ không tiết lộ danh tính nói với Hãng tin AFP.

Quan chức này cho biết thêm cuộc không kích được tiến hành để đáp trả các hành động "gây hấn" của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Các cơ quan báo chí khác như Reuters, Al Jazeera... cũng dẫn nguồn quan chức Mỹ đưa thông tin tương tự.

Nguyên nhân hệ thống mạng tối mật của Mỹ bị gián đoạn

Ngày 17-11, mạng liên lạc nội bộ tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) gặp sự cố, khiến một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng.

Theo Đài CNN, hệ thống có tên NSA Net, được sử dụng để nhân viên NSA chia sẻ thông tin mật trong nội bộ cơ quan.

Phía NSA cho biết sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch, khiến hệ thống bị “suy giảm hiệu suất tạm thời”.

Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ, không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ an ninh quốc gia.

Cơ quan này cũng cho biết hạ tầng mạng được thiết kế với nhiều lớp dự phòng nhằm duy trì hoạt động trong quá trình bảo trì theo kế hoạch hoặc khi xảy ra các sự cố bất ngờ.

Một nguồn thạo tin nói với CNN rằng quá trình khôi phục mạng lưới vẫn đang được tiến hành nhưng chưa hoàn tất.

Trước đó, cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Lauren Bis trả lời trên Kênh Newsmax rằng chưa có bằng chứng cho thấy sự cố là một cuộc tấn công mạng. Bà khẳng định đây không phải là một cuộc khủng hoảng và người dân Mỹ không cần lo ngại.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời một nguồn tin nắm rõ vụ việc cho biết nguyên nhân là quá trình cập nhật phần mềm và không có dấu hiệu hệ thống bị tin tặc xâm nhập.

NSA trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, có nhiệm vụ giám sát, thu thập và xử lý thông tin trên toàn cầu nhằm phục vụ hoạt động tình báo và phản gián.

Iran bác tin định tấn công thủ đô Mỹ

CNN ngày 16-11 dẫn lời bảy quan chức Mỹ giấu tên hoài nghi Iran đang lên kế hoạch nhằm vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ bằng bom bẩn.

Tuy nhiên, các nguồn tin này không khẳng định Tehran có ý định thực sự tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17-11 bác bỏ thông tin trên, gọi đây là "chuyện nhảm nhí" và cho rằng đó là kiểu tuyên truyền giống như trước cuộc chiến Iraq.

Ông Araghchi cũng chỉ trích một bài viết trên tờ New York Times đặt nghi vấn về khả năng một số đập thủy điện và dự án cấp nước của Iran có mục đích quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết ông đang “đặc biệt coi trọng” các thông tin mà CNN đăng tải.

“Nếu mối đe dọa đó là có thật, họ sẽ phải trả cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả trước đây. Tôi hy vọng điều đó không xảy ra, nhưng chúng tôi đang đặc biệt coi trọng vấn đề này vì họ vốn là những kẻ điên rồ” - ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Manila, Philippines, ngày 17-11 - Ảnh: AFP

Pháp nói về cáo buộc đưa quân hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 17-11 cho biết sự hiện diện của quân nhân Pháp tại Ukraine nằm trong khuôn khổ một nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện và kỹ thuật cho binh sĩ Kiev.

“Pháp không phải là một bên tham chiến tại Ukraine và cũng không có ý định trở thành một bên tham chiến. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ quân đội Ukraine và... điều tối thiểu chúng ta có thể làm là cử một số nhân viên huấn luyện và kỹ thuật viên bảo trì đến hỗ trợ” - ông Barrot chia sẻ với Kênh France 5.

Ông nhấn mạnh đây hoàn toàn không phải là một chiến dịch quân sự, mà chỉ bao gồm các hoạt động bảo trì ở những khu vực cách rất xa tiền tuyến, với quy mô nhân sự đặc biệt hạn chế.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva đã nắm được thông tin về sự hiện diện của binh sĩ Pháp tại Ukraine và đã gửi thông điệp bày tỏ quan ngại tới Paris.

Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) trước đó tiết lộ quân đội Pháp đã bí mật triển khai lực lượng tới Ukraine ít nhất từ mùa hè năm nay. Hoạt động này mang mật danh "Volia".

Mỹ chưa tìm được nguyên nhân gốc rễ vụ gián đoạn hàng không

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 17-11 cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ khiến bộ định tuyến gặp sự cố hôm 13-11, dẫn đến việc hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị đình trệ.

Theo Reuters, ông Duffy cho biết hiện vẫn chưa có lời giải rõ ràng về việc vì sao sự cố bộ định tuyến lại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống mạng, buộc nhà chức trách phải yêu cầu tạm dừng các chuyến bay trên cả nước.

Trong khi đó, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford bác bỏ những suy đoán cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có liên quan đến sự cố, khẳng định nhận định này không có cơ sở.

Ở diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune, cùng ngày cho rằng Mỹ cần tăng cường nỗ lực ứng phó với các sự cố gián đoạn công nghệ liên tiếp ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, ngân hàng và các hệ thống an ninh quốc gia trong những ngày gần đây.

Anh bàn giao cho Mỹ sĩ quan nghi làm gián điệp cho Nga

Ngày 17-11, cảnh sát Anh thông báo bàn giao một sĩ quan quân đội Mỹ bị bắt tuần trước vì nghi làm gián điệp cho Nga cho phía Washington quản lý.

Theo cảnh sát chống khủng bố Anh, sĩ quan này đã được bàn giao cho quân đội Mỹ để xử lý các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động gián điệp.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel xác nhận sĩ quan này hiện do quân đội Mỹ quản lý. Cuộc điều tra có sự phối hợp giữa FBI và nhiều cơ quan thực thi pháp luật, tình báo của hai nước.

Một quan chức quân đội Mỹ xác định sĩ quan bị bắt là Trung tá Brandon Tyner, 41 tuổi. Ông bị cảnh sát Anh bắt giữ ngày 10-11 gần thành phố Gloucester, miền tây nam nước Anh.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Anh gia tăng lo ngại an ninh sau các âm mưu nhằm vào hai căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú. Các quan chức cáo buộc Iran liên quan đến những âm mưu này.

"Siêu ong bắp cày" Tiêm kích F/A-18 Super Hornet (hay còn gọi là siêu ong bắp cày) chuẩn bị cất cánh từ sàn đáp tàu sân bay USS George Washington, trong một đêm hoạt động tại Trung Đông - Ảnh: CENTCOM