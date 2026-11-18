Mẫu bay vận tải Antonov An-12 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-11, một máy bay vận tải quân sự Antonov An-12 đã rơi gần làng Yagunovo, thuộc tỉnh Kemerovo, phía tây nam vùng Siberia, khiến toàn bộ 17 người trên khoang thiệt mạng.

Thống đốc vùng Kuzbass, ông Ilya Seredyuk, thông báo về vụ tai nạn vào khoảng 21h30 ngày 17-11 (giờ địa phương). Địa điểm máy bay rơi nằm cách thành phố Kemerovo, thủ phủ của tỉnh cùng tên, khoảng 5km về phía nam.

Ông Seredyuk xác nhận máy bay gặp nạn khi đang bay qua địa phận tỉnh Kemerovo, song không cung cấp thông tin cụ thể về số người thương vong.

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã thiết lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp tại hiện trường, đồng thời triển khai nhân viên y tế, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và Vệ binh quốc gia Nga để xử lý hậu quả.

Đáng chú ý, theo Đài Ren TV của Nga, phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang bốc cháy tránh xa các tòa nhà dân cư cho đến những giây phút cuối cùng trước khi rơi.

Chiếc An-12 được cho là đang thực hiện chuyến bay từ thành phố Novosibirsk đến thành phố Kansk, cùng thuộc Siberia, thì gặp nạn.

Báo Moscow Times dẫn nguồn kênh tin tức Baza trên Telegram cho biết vụ tai nạn có thể liên quan đến tình trạng rò rỉ nhiên liệu máy bay.

Baza cũng đưa tin chiếc An-12 có thể đã rơi trong lúc phi hành đoàn cố gắng thực hiện một cuộc hạ cánh khẩn cấp.

Giới chức Nga hiện chưa công bố nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn, do đó những thông tin về khả năng rò rỉ nhiên liệu hay hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa được xác nhận.

Antonov An-12 là loại máy bay vận tải quân sự sử dụng bốn động cơ cánh quạt tua bin, được Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Loại máy bay này được sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự và hàng hóa.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga từng ghi nhận nhiều sự cố hàng không trong các chuyến bay di chuyển và huấn luyện.

Gần đây nhất, vào tháng 10, một tiêm kích Su-30 của Nga đã rơi trong chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch tại tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic, giáp Ba Lan và Lithuania.