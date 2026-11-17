Trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại bang Maryland - Ảnh: AFP

Đài CNN ngày 17-11 dẫn lời sáu nguồn thạo tin cho biết hệ thống mạng tối mật được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng cho hoạt động thông tin liên lạc nội bộ vừa gặp sự cố ngừng hoạt động.

Hệ thống mang tên NSA Net này là nền tảng chuyên biệt, cho phép các nhân viên trao đổi thông tin được phân loại bảo mật (tin mật) trong nội bộ cơ quan.

Tuy nhiên các nguồn tin nhấn mạnh rằng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự cố này là hậu quả của một cuộc tấn công mạng.

Trong bối cảnh giới chức NSA đang nỗ lực xác định quy mô và mức độ nghiêm trọng của sự cố, cơ quan này đã phải áp dụng cơ chế đi làm lệch giờ (giãn cách thời gian đến trụ sở) đối với các nhân sự.

Hiện Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong khi đó một quan chức đương nhiệm và một cựu quan chức Mỹ khẳng định với CNN rằng sự cố gián đoạn tại hệ thống NSA Net sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cơ quan này báo cáo các thông tin tình báo khẩn cấp cho Tổng thống Donald Trump, trong lúc ông đang thực hiện chuyến công du châu Á.

Cả hai nguồn tin đều tiết lộ Chính phủ Mỹ có nhiều hệ thống dự phòng và mạng lưới thay thế để đảm bảo duy trì liên lạc bảo mật với Tổng thống.

Sự cố mạng tại cơ quan tình báo quyền lực nhất nước Mỹ xảy ra ngay sau hàng loạt trục trặc kỹ thuật quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến các hãng hàng không và nhiều tập đoàn trên khắp xứ cờ hoa.

Ngày 16-11, khách hàng nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Capital One không thể truy cập ứng dụng hoặc kiểm tra số dư tài khoản.

JPMorgan Chase cho biết nguyên nhân xuất phát từ một lỗi phần mềm ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng nội bộ, gây chậm trễ giao dịch. Không có dấu hiệu bị tấn công mạng.

Trước đó hôm 13-11, toàn bộ chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị đình chỉ trong nhiều giờ sau một lỗi hệ thống diện rộng, khiến hàng ngàn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau đó xác định nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ một bộ định tuyến ở bang Arkansas.

Ngoài ra, một sự cố sập mạng quy mô lớn vào tuần trước cũng đã làm gián đoạn các dịch vụ của Microsoft, khiến người dùng trên toàn cầu không thể truy cập email Outlook và nền tảng họp trực tuyến Teams.

Theo CNN, hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các sự cố của NSA, FAA hay Microsoft xuất phát từ những cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, đây là những minh chứng rõ nét cho thấy các lỗi kỹ thuật có thể gây chao đảo thị trường và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia.