Logo Microsoft tại văn phòng của tập đoàn này ở Issy-les-Moulineaux, gần Paris, Pháp - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian, trong báo cáo sơ bộ công bố ngày 16-11, Microsoft xác định ba yếu tố dẫn đến sự cố kéo dài 24 giờ, gồm một lỗi phần mềm tồn tại nhiều tháng, trục trặc ở các kết nối nội bộ và sự suy giảm năng lực máy chủ.

Ban lãnh đạo Microsoft cho biết mỗi yếu tố riêng lẻ đều có thể dễ dàng xử lý. Tuy nhiên khi xảy ra đồng thời, chúng đã cộng hưởng và gây ra sự cố nghiêm trọng, khiến việc khắc phục trở nên phức tạp.

Sự cố bắt đầu ngày 12-11, khi người dùng tại Mỹ phản ánh không thể truy cập email Outlook. Đến ngày hôm sau, hàng triệu người trên toàn thế giới tiếp tục mất quyền truy cập email và các dịch vụ thuộc bộ Office 365.

Hậu quả lan rộng đến nhiều lĩnh vực: các nhà tù không thể làm thủ tục trả tự do cho phạm nhân, bệnh viện phải quay lại ghi chép hồ sơ bằng giấy, trường học mất liên lạc với phụ huynh, còn các sở cảnh sát không thể tiếp nhận tin báo tội phạm.

Ngày 14-11, Microsoft thông báo đã khôi phục toàn bộ dịch vụ và chính thức xin lỗi người dùng. Công ty đồng thời khẳng định sự cố không liên quan đến một cuộc tấn công mạng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Charles Lamanna, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Copilot, Agents và Platform của Microsoft, nêu rõ một lỗi phần mềm tiềm ẩn xuất hiện từ tháng 7 đã khiến hệ thống máy chủ rơi vào tình trạng quá tải và ngừng phản hồi.

Theo ông Lamanna, Microsoft thường vận hành hai cổng kết nối mạng, đóng vai trò trung gian liên kết các hệ thống và luân chuyển dữ liệu. Tuy nhiên một trong hai cổng này đã ngừng hoạt động đối với ứng dụng Microsoft Teams, khiến toàn bộ lưu lượng truy cập dồn sang cổng còn lại và gây quá tải.

Tình hình càng nghiêm trọng khi hơn 14% công suất máy chủ của Microsoft cũng ngừng hoạt động do một sự cố khác xảy ra từ ngày hôm trước.

"Sự cộng hưởng giữa lưu lượng truy cập tăng đột biến và công suất máy chủ sụt giảm đã kích hoạt lỗi tiềm ẩn từ tháng 7 trên cổng kết nối mạng", ông Lamanna viết. Các yêu cầu truy cập sau đó liên tục ùn ứ, khiến máy chủ ngừng phản hồi hoàn toàn. Sự cố xảy ra đúng vào giờ cao điểm truy cập tại Mỹ, càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống.

Ông Lamanna cho biết Microsoft gặp khó khăn trong quá trình khắc phục vì lỗi đã tồn tại từ nhiều tháng trước. Do đó công ty không thể xử lý đơn giản bằng cách hoàn tác một bản cập nhật gần đây.

Giới phân tích nhận định sự cố lần này là lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp về rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một hệ điều hành hoặc nền tảng công nghệ duy nhất.