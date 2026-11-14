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Microsoft thông báo khắc phục hết sự cố, kết thúc 36 giờ gián đoạn

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Microsoft thông báo các công cụ của hãng này đã hoạt động bình thường, giải quyết gốc rễ sự cố sập Outlook và Teams sau hơn 36 giờ gián đoạn.

Microsoft thông báo khắc phục hết sự cố, kết thúc 36 giờ gián đoạn - Ảnh 1.

Màn hình hiển thị lỗi khi cố gắng truy cập vào Microsoft Outlook ngày 13-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, lúc hơn 13h ngày 14-11 (giờ Việt Nam), Microsoft thông báo các dịch vụ Teams, Outlook và các sản phẩm khác của hãng đã hoạt động trở lại bình thường, chính thức khép lại một trong những sự cố kéo dài nhất lịch sử tập đoàn.

Microsoft thông báo trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đã hoàn tất việc xử lý nguyên nhân gốc rễ của sự cố và khôi phục dịch vụ cho các khách hàng, khu vực còn bị ảnh hưởng".

Sự cố bắt đầu từ khoảng 0h ngày 13-11. Chỉ ít phút sau, lúc 0h54, Microsoft đã đăng thông báo đầu tiên, cho biết đang điều tra vụ việc.

Tổng thời gian từ thông báo đầu tiên đến thông báo cuối cùng là hơn 36 giờ, tương ứng khoảng thời gian liên lạc trực tuyến của nhiều doanh nghiệp và chính phủ toàn cầu tê liệt.

Trước đó, hãng đã thông báo sự cố bắt nguồn từ lỗi máy chủ, chưa ghi nhận hoạt động độc hại nào và loại trừ khả năng AI là nguyên nhân.

Quay về giao dịch chứng khoán bằng... fax

Theo Ookla - công ty mẹ của trang theo dõi sự cố Downdetector, lượng báo cáo lỗi với các dịch vụ của Microsoft bắt đầu tăng vọt từ khoảng 0h25 ngày 13-11 (giờ Việt Nam).

Sự cố tập trung ở các tính năng gắn với Exchange Online - nền tảng email và lịch làm việc trên đám mây của Microsoft, khiến người dùng không thể gửi email, quản lý lịch hay tổ chức họp trực tuyến.

Downdetector ghi nhận hơn 7,4 triệu báo cáo trên toàn cầu, đỉnh điểm gần 20.000 báo cáo mỗi phút, gấp hơn 1.500 lần mức bình thường.

Một số ví dụ lớn tiêu biểu bị ảnh hưởng bởi sự cố là việc Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) phải chuyển sang các phương án thay thế như hồ sơ giấy, còn Cảnh sát London gặp khó khi tiếp nhận một số trình báo trực tuyến. 

Tại Úc, cơ quan tình báo và cảnh sát liên bang cũng bị ảnh hưởng.

Với giới doanh nghiệp, nhà vận hành sàn giao dịch châu Âu Euronext gặp trục trặc email, tromg khi hãng bảo hiểm Aviva (Anh) phải kích hoạt phương án dự phòng cho các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Tại Đài Loan, một công ty tài chính thậm chí phải dùng máy fax để xác nhận giao dịch.

Ông Mario De Cicco, Phó chủ tịch của Morningstar DBRS, ước tính tổn thất được bảo hiểm trên toàn cầu chỉ khoảng 300 - 500 triệu USD, thấp hơn sự cố CrowdStrike năm 2024.

Dù vậy, sự cố này vẫn gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của các tổ chức, do nó diễn ra ở những hạ tầng thông tin liên lạc cơ bản nhất.

Nỗi lo phụ thuộc vào "ông lớn" công nghệ

Microsoft thông báo khắc phục hết sự cố, kết thúc 36 giờ gián đoạn - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình thông báo bắt đầu điều tra vụ việc lúc 0h54 sáng 13-11, và thông báo đã hoàn thành khôi phục dịch vụ lúc 13h09 chiều 14-11 của Microsoft

Theo Reuters, sự cố mới của Microsoft càng làm dấy lên câu hỏi về việc thế giới phụ thuộc vào một nhóm nhỏ tập đoàn công nghệ lớn, vốn nắm cả phần mềm thiết yếu lẫn hạ tầng đám mây vận hành chúng.

Lượng báo cáo lỗi tăng mạnh mỗi khi người lao động ở châu Á và châu Âu bắt đầu ngày làm việc.

"Điều này cho thấy phần lớn ngày làm việc hiện nay đều đi qua công cụ email và cộng tác của chỉ một nhà cung cấp", ông Luke Kehoe, chuyên gia phân tích của Ookla, nhận định.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố trong năm nay. Dịch vụ 365 (bao gồm lưu trữ đám mây và nhóm công cụ văn phòng như Word, Excel…) của hãng từng gián đoạn hồi tháng 1 năm nay và tháng 10 năm ngoái, còn nền tảng đám mây Azure cũng vừa gặp sự cố hồi tháng trước.

Chuyên gia Josh Gilbert của nền tảng giao dịch eToro cảnh báo nếu độ tin cậy của một dịch vụ trở thành vấn đề ngày càng thường trực, mọi bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức sẽ cần cân nhắc kỹ việc giao toàn bộ hoạt động kinh doanh vào tay một nhà cung cấp duy nhất.

Tuy nhiên không ít nhà phân tích nghi ngờ những sự cố như vậy có thể khiến khách hàng từ bỏ nhà cung cấp cũ để chuyển sang đối thủ, bởi chi phí thay thế các công cụ đã trở thành một phần mật thiết của hoạt động hằng ngày là rất lớn.

Microsoft thông báo khắc phục hết sự cố, kết thúc hơn 24 giờ gián đoạn - Ảnh 4.Microsoft gặp sự cố toàn cầu, kéo theo cả nền tảng AI của OpenAI và Anthropic

Hàng chục nghìn người dùng không thể truy cập Outlook, Teams, Microsoft 365. Sự cố còn lan sang các nền tảng AI của OpenAI, Anthropic và hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: sự cố mạng MIcrosoft sập toàn cầu

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