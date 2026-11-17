Quy định được công bố trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 19-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-11, Bộ Thương mại Mỹ công bố quy định mới nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của các công ty như Nvidia sang nước ngoài, đặc biệt là những nơi có nguy cơ chuyển tiếp công nghệ này cho Trung Quốc.

Siết kiểm soát chip AI tại 5 quốc gia

Theo quy định mới, Mỹ sẽ yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với các loại chip AI tiên tiến được chuyển đến Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Brazil.

Washington xác định đây là 5 quốc gia có nguy cơ cao trở thành điểm trung chuyển chip tiên tiến sang Bắc Kinh. Yêu cầu trên không áp dụng đối với các công ty Mỹ vận hành trung tâm dữ liệu tại những nước này.

Theo Hãng tin Reuters, các công ty Trung Quốc đã tận dụng những trung tâm dữ liệu tại Thái Lan và Malaysia để huấn luyện các mô hình AI, qua đó gián tiếp sử dụng chip tiên tiến của Mỹ mà không cần nhập khẩu trực tiếp.

Để ngăn chặn tình trạng này, quy định mới còn yêu cầu các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài hiện cung cấp năng lực tính toán lớn cho doanh nghiệp tại Trung Quốc, Nga và Iran phải xin giấy phép của Mỹ trong vòng 90 ngày nếu muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Nếu không đáp ứng yêu cầu trên, các trung tâm này có thể đối mặt với những hạn chế xuất khẩu trong tương lai.

Các băng lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm Điện toán khoa học nghiên cứu năng lượng quốc gia Mỹ (NERSC) ở California. Nơi đây dự kiến đặt siêu máy tính sử dụng chip Vera Rubin thế hệ mới của Nvidia - Ảnh: REUTERS

Quy định mới đồng thời bãi bỏ chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, vốn bị chính quyền ông Trump cho là gây trở ngại cho doanh nghiệp Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ từng tuyên bố sẽ không thực thi chính sách này từ đầu năm 2025, nhưng phải đến ngày 16-11 mới công bố quy định thay thế.

Bà Kate Koren, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, nhận định biện pháp mới sẽ tác động đến Trung Quốc mạnh hơn nhiều so với việc chỉ đưa một doanh nghiệp vào danh sách đen thương mại.

Bất đồng trong chính quyền Trump

Quy định mới được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia vì bê bối liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng. Ông bị cáo buộc đã ngoại tình với bà Alice Huang, một phụ nữ Trung Quốc làm việc tại Megaspeed, công ty vận hành trung tâm dữ liệu ở Singapore.

Megaspeed là khách hàng lớn của Nvidia và từng bị Bộ Thương mại cũng như Bộ Tư pháp Mỹ điều tra từ năm 2024 vì nghi liên quan đến hoạt động chuyển chip tiên tiến trái phép sang Trung Quốc.

Theo Đài CNN, bê bối Nvidia khiến Bộ Thương mại Mỹ hứng chịu nhiều chỉ trích vì chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ nhạy cảm.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng một số quan chức cấp cao đã thúc giục Bộ Thương mại siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip và đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại.

Tuy nhiên, cơ quan này dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Howard Lutnick vẫn chần chừ, làm gia tăng bất đồng trong nội bộ chính quyền Trump.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent (trái) và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, dù được Bộ Thương mại công bố, quy định mới lại do Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ soạn thảo và chỉ đạo ban hành, theo chính tuyên bố của Bộ Thương mại.

Phát biểu với báo giới ngày 16-11, Tổng thống Trump thừa nhận hai bộ trưởng Bessent và Lutnick có quan điểm khác nhau về cách xử lý vấn đề Trung Quốc.

"Một người muốn duy trì quan hệ thân thiện với Trung Quốc, còn người kia muốn đối đầu gay gắt", ông Trump nói, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sa thải ông Lutnick.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bảo vệ việc trì hoãn đưa Megaspeed vào danh sách đen, cho rằng hành động quá sớm có thể khiến quan hệ Washington - Bắc Kinh trở nên căng thẳng.

Theo CNN, giới chức Mỹ đang chuẩn bị trước khả năng Trung Quốc đáp trả các biện pháp mới. Tuy nhiên, một số quan chức dự đoán Bắc Kinh có thể chờ đến sau cuộc gặp Trump - Tập để tránh làm gia tăng căng thẳng trong thời gian diễn ra hội nghị.