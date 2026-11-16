Mỹ muốn câu trả lời từ Nvidia về một chuyện còn quan trọng hơn vụ ngoại tình của Jensen Huang

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ vấn đề nói trên còn quan trọng hơn cả mối quan hệ ngoài hôn nhân của cựu giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị cáo buộc là gián điệp.

Chia sẻ trên Đài Fox News ba ngày sau khi ông Jensen Huang từ chức, Bộ trưởng Bessent nói rằng ông muốn biết liệu Nvidia có sử dụng các công ty bình phong để né tránh các biện pháp hạn chế của Mỹ và bán những dòng chip mạnh nhất cho Trung Quốc hay không.

Mỹ đang cấm bán những dòng chip AI tiên tiến nhất cho Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế trước đất nước tỉ dân trong cuộc đua thống trị lĩnh vực AI.

Cuối năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép bán dòng chip H200 của Nvidia cho Trung Quốc, nhưng không cho phép bán những dòng chip tiên tiến nhất được sử dụng để vận hành các mô hình AI đang làm thay đổi xã hội hiện đại.

"Không có dòng chip nào tiên tiến hơn H200 được phép bán cho Trung Quốc" - ông Bessent khẳng định.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh: "Điều quan trọng hơn ở đây là phải xem xét liệu Nvidia có xây dựng được văn hóa tuân thủ các quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ hay không".

Ông Bessent cũng ám chỉ đến các doanh nghiệp có liên hệ với Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, nơi bà Alice Huang từng làm CEO. Megaspeed là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - một vị thế giúp công ty được tiếp cận các dòng chip của Nvidia.

"Ai đã biết chuyện này? Bởi lẽ những công ty bình phong này quá rõ ràng. Họ đã bị điều tra. Vậy Nvidia có sử dụng những công ty này như một cách lách luật để bán chip cho Trung Quốc hay không?" - ông Bessent đặt câu hỏi.

Về nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, ông nói: "Đối với tôi, việc bà ấy có phải là gián điệp hay không không quan trọng. Những tật xấu của Jensen là chuyện của ông ấy".

Ông Bessent cho biết ông muốn Nvidia đưa ra câu trả lời về vấn đề trên, cũng như về cuộc điều tra nội bộ của Nvidia liên quan đến hành vi của ông Jensen Huang, trong vòng 10 ngày tới.

Mỹ nghi ngờ Megaspeed đã giúp các công ty Trung Quốc lách biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington, bằng cách mua chip Nvidia để trang bị cho các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á, sau đó chuyển hướng chúng đến Trung Quốc.