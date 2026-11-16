Phát hiện bất ngờ về chip Nvidia tại Trung Quốc

Ông Jensen Huang, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Ảnh: REUTERS

Tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia từng tuyên bố các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã đẩy họ ra khỏi thị trường trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Hãng tin Reuters hôm 13-11 đã chỉ ra hơn 3 tỉ USD trong các dự án điện toán của Trung Quốc vẫn được xây dựng dựa trên các bộ xử lý của tập đoàn công nghệ Mỹ, vốn nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu.

Những thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia giữa vụ bê bối ngoại tình, liên quan một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc gián điệp.

'Từ 95% rớt xuống 0%'

Theo Reuters, ông Huang từng công khai ủng hộ nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Năm ngoái, ông cho biết thị phần của Nvidia tại thị trường này đã giảm từ 95% xuống 0%. Nvidia cũng loại doanh thu từ mảng chip điện toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc khỏi dự báo tài chính do những bất ổn về quy định xuất khẩu.

Trong báo cáo hồi tháng 8, Nvidia cho biết hãng gần như không còn hiện diện trên thị trường chip điện toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo số liệu của IDC được Reuters dẫn lại hồi tháng 10, chip Nvidia vẫn chiếm 34% tổng số chip chuyên dùng để xử lý AI được đưa vào thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong khi các tuyên bố của Nvidia phản ánh hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh trực tiếp của hãng, tài liệu Reuters thu thập được cho thấy nhiều khách hàng Trung Quốc vẫn lên kế hoạch mua sắm, thậm chí đã đưa vào sử dụng một số bộ xử lý thuộc diện bị hạn chế.

Nvidia và ngành AI Trung Quốc

Cuộc điều tra của Reuters đã tiếp cận hơn 150 thông báo mua sắm, kế hoạch đầu tư, hợp đồng và báo cáo doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Các tài liệu này bao trùm những dự án điện toán AI trị giá khoảng 3,2 tỉ USD được xây dựng dựa trên các bộ xử lý nằm trong danh sách “hạn chế xuất khẩu” của Nvidia, bao gồm chip H100, H200 và H800.

Logo của Nvidia, tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ - Ảnh minh họa: AFP

Các dự án có quy mô khác nhau, từ những trung tâm điện toán lớn của khu vực đến các cơ sở thương mại được cải tạo để phục vụ nhu cầu tính toán AI. Một số dự án đã đi vào hoạt động, một số đang được xây dựng và một số vẫn nằm trên kế hoạch.

Một ví dụ là dự án tại tỉnh Cam Túc (tây bắc Trung Quốc) từng lên kế hoạch lắp đặt hàng nghìn chip Nvidia trước cuối năm 2026. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số chip này đã được giao đến cơ sở hay chưa.

Những phát hiện này vẽ nên bức tranh chi tiết về mức độ phụ thuộc vào công nghệ Nvidia của ngành AI Trung Quốc, vốn đang mở rộng nhanh chóng.

Các tài liệu chỉ ra rằng công nghệ của Nvidia không chỉ dừng lại ở các tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, mà còn vươn tới các liên doanh do chính quyền địa phương hậu thuẫn, trường đại học và cả trung tâm điện toán khu vực.

Bộ Thương mại Trung Quốc và Nvidia hiện chưa lên tiếng.