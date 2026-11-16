Hơn 158.000 người ký tên muốn đưa ông Jensen Huang trở lại Nvidia, có cả Elon Musk

Tỉ phú Elon Musk và ông Jensen Huang tại sự kiện ra mắt trang web chính phủ ứng dụng AI ở Washington DC ngày 29-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 15-11, hơn 158.000 người đã ký tên vào bức thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), trong khi tiến hành cuộc điều tra độc lập để làm rõ các cáo buộc liên quan đến ông.

Ông Huang từ chức hôm 12-11, khép lại 33 năm lãnh đạo hãng công nghệ khổng lồ mà ông đồng sáng lập, sau khi hai mối quan hệ ngoài luồng của ông bị phanh phui.

Trong đó, một người là Alice Huang - nữ doanh nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, và người còn lại là cấp dưới của ông.

Ngoài tỉ phú Elon Musk, những người ký tên còn có ông Tim Sweeney - nhà sáng lập kiêm CEO hãng phát hành trò chơi điện tử Epic Games, và ông Garry Tan - chủ tịch Y Combinator, một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nổi tiếng tại San Francisco.

Ông Kalanick thừa nhận ông Huang đã phạm sai lầm, nhưng cho rằng những gì vị cựu CEO này làm chưa đến mức buộc ông phải rời công ty do chính mình sáng lập.

Đáng chú ý, hơn 7.500 người ký tên vào đơn kiến nghị tự nhận là nhân viên Nvidia, tương đương khoảng 18% tổng số nhân viên của công ty.

Làn sóng ủng hộ cho thấy vị thế đặc biệt của ông Huang, người được xem là một trong những nhân vật đặt nền móng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia không chỉ trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu, mà còn là nhà đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó được mệnh danh là "ngân hàng trung ương của AI".

Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với những chỉ trích về nguy cơ thổi phồng bong bóng đầu tư AI.

Dẫn nguồn tin độc quyền, báo Financial Times tiết lộ ông Huang đã thảo luận với những người thân cận về khả năng quay lại Nvidia, đồng thời được cho là đang tập hợp một nhóm lãnh đạo cấp cao để tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Ngày 13-11, hai cổ đông lớn của Nvidia là ông Brad Gerstner và ông Gavin Baker cũng kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia để ngỏ mọi phương án liên quan đến lãnh đạo tương lai của công ty.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15-11 lại cho rằng Nvidia nên tìm kiếm CEO mới từ bên ngoài.

"Họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ", ông Bessent nói trên Đài Fox News, đồng thời yêu cầu Nvidia giải thích liệu công ty có cố tình làm ngơ trước hoạt động buôn lậu chip sang Trung Quốc hay không.