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Nvidia vẫn vào danh sách 'tập đoàn mũi nhọn quốc gia' về AI bất chấp bê bối

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Nvidia có thể sẽ là một trong hơn 24 công ty được chỉ định là "tập đoàn mũi nhọn quốc gia" về trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Có tin Nvidia lọt danh sách 'nhà vô địch quốc gia về AI' bất chấp bê bối - Ảnh 1.

Logo của Nvidia, tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ - Ảnh minh họa: AFP

Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố danh sách các công ty được chọn là “tập đoàn mũi nhọn quốc gia” về AI trong tuần tới.

Sáng kiến "tập đoàn mũi nhọn quốc gia" này nằm trong nỗ lực chung thúc đẩy các quốc gia và công ty nước ngoài sử dụng công nghệ AI của Mỹ thay vì các đối thủ.

Theo trang web của sáng kiến (vốn thuộc Bộ Thương mại Mỹ), với danh xưng "tập đoàn mũi nhọn quốc gia", các công ty có thể được đẩy nhanh quá trình phê duyệt giấy phép xuất khẩu chip và các công nghệ khác, nhận được hỗ trợ của chính phủ cho hoạt động ở nước ngoài và được tiếp cận nguồn tài chính liên bang.

Chương trình này vốn được công bố từ khoảng một năm trước, nhưng khi đó các "tập đoàn mũi nhọn" vẫn chưa được xướng tên.

Các nguồn thạo tin của Wall Street Journal cho biết danh sách có thể bao gồm Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI và Anthropic.

Tuy nhiên, tiết lộ mới đây về việc cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang có quan hệ tình cảm với một nhân vật bị tình nghi là tình báo Trung Quốc đã làm dấy lên những lời kêu gọi mới yêu cầu chính phủ phải ưu tiên an ninh quốc gia hơn là thị phần, bao gồm thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip.

Chip của Nvidia hiện đang giúp chạy các mô hình AI tiên tiến nhất, và là một trong những mặt hàng có giá trị nhất thế giới. Tổng thống Trump từng nhiều lần ca ngợi ông Huang vì đã xây dựng được một tập đoàn mũi nhọn nội địa, tạo động lực cho đợt bùng nổ AI.

Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dự kiến sẽ trực tiếp công bố thông tin này, trong bối cảnh bộ này đang chuẩn bị ban hành các quy định mới nhằm hạn chế việc tuồn lậu chip sang Trung Quốc.

Các nguồn tin cũng lưu ý ngày công bố danh sách vẫn có thể bị lùi lại.

Kể từ mùa hè năm ngoái, chính quyền ông Trump đã tập trung vào xuất khẩu công nghệ AI ra toàn thế giới để duy trì vị thế dẫn trước Trung Quốc, và xem đây là trụ cột trong chiến lược công nghệ của Mỹ.

AI là đấu trường công nghệ mới nhất mà Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt nhằm giành vị thế thống trị toàn cầu. 

Trước đó, các công ty Trung Quốc như Huawei Technologies đã tích cực mở rộng ra thị trường nước ngoài, bao gồm châu Âu và Mỹ Latin, trong nỗ lực thống trị hệ sinh thái 5G toàn cầu.

Có tin Nvidia lọt danh sách 'nhà vô địch quốc gia' về AI bất chấp bê bối - Ảnh 3.Mỹ muốn câu trả lời từ Nvidia về một chuyện còn quan trọng hơn vụ ngoại tình của Jensen Huang

Ngày 15-11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent yêu cầu Tập đoàn Nvidia giải thích liệu công ty này có cố ý để những dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của mình được đưa sang Trung Quốc hay không.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: AI Jensen Huang Nvidia

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