Một chi nhánh Ngân hàng Chase tại bang Pennsylvania ngày 16-11 - Ảnh: AP

Về nguyên nhân sự cố, JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng tài sản, cho biết một lỗi phần mềm đã ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng nội bộ, gây ra tình trạng chậm trễ trong giao dịch.

Ngân hàng đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ trực tuyến.

Vụ việc khiến các ngân hàng khác cũng bị ảnh hưởng. Khách hàng tại Bank of America, Citigroup và các ngân hàng khác khi thực hiện giao dịch với Chase có thể gặp tình trạng chậm trễ, mặc dù hệ thống nội bộ của các ngân hàng này không gặp sự cố.

Dịch vụ chuyển tiền Zelle vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố của Chase. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng Zelle để chuyển hoặc nhận tiền từ tài khoản Chase có thể gặp tình trạng giao dịch chậm trễ.

“Các ngân hàng khác có thể bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong giao dịch, nhưng chỉ giới hạn ở những giao dịch có liên quan đến chúng tôi” - ông Joe Evangelisti, người phát ngôn của Chase, giải thích.

Phía Chase khẳng định sự cố kỹ thuật này không phải là do bị tấn công mạng, mà xuất phát hoàn toàn từ lỗi phần mềm. Chase khẳng định khách hàng vẫn có thể truy cập vào tài khoản và nguồn tiền của mình.

Theo Hãng tin AP, các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sự cố lần này không liên quan đến hai vụ gián đoạn dịch vụ Microsoft và hoạt động hàng không Mỹ hồi tuần trước.

Cụ thể, ngày 12-11, Microsoft gặp sự cố kỹ thuật khiến nhiều dịch vụ như Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot ngừng hoạt động trong nhiều giờ. Nguyên nhân được xác định là lỗi phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống.

Microsoft cho biết không có dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ một cuộc tấn công mạng, hành vi phá hoại hoặc tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, ngày 13-11, hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ cũng gặp trục trặc do một bộ định tuyến bị lỗi, khiến hệ thống vốn đã cũ kỹ bị quá tải. Sự cố buộc nhà chức trách tạm dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa trong nhiều giờ, gây gián đoạn hoạt động hàng không vào dịp cuối tuần.