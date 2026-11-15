Trung Quốc lần đầu cho máy bay điện 19 chỗ bay thử có người lái

Máy bay thương mại chạy điện CE-25A thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 14-11 - Ảnh: Wang Jiliang

Theo Hãng tin Tân Hoa xã ngày 14-11, máy bay thương mại chạy điện CE-25A đã hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Theo thông tin từ Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), chuyến bay có sự tham gia của hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm bay.

Máy bay hoạt động bình thường, các chỉ số hiệu suất đều đạt kỳ vọng.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên do COMAC phát triển. Máy bay được thiết kế chủ yếu phục vụ các chuyến bay thương mại giữa các thành phố, có sức chở 19 hành khách và trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn.

Tên gọi CE-25A được ghép từ chữ C, viết tắt của China (Trung Quốc) và COMAC; chữ E đại diện cho electric (điện). Số 25 đề cập đến bộ quy chuẩn đủ điều kiện bay CCAR-25 của Trung Quốc dành cho máy bay thuộc nhóm vận tải. Chữ A chỉ sản phẩm đầu tiên.

Chiếc máy bay sử dụng các quạt điện đặt trong ống dẫn khí, bố trí phân tán phía trên cánh máy bay. COMAC phát triển mẫu máy bay này cùng nhà sản xuất pin CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và một số đối tác trong nước.

Phần đuôi CE-25A có thiết kế 5 động cơ quạt điện mỗi bên cánh khi chiếc máy bay cất cánh - Ảnh: Tân Hoa xã

Trong thông số được công bố, CE-25A có tốc độ hành trình 300km/h, độ cao hành trình 2.400m và tầm bay 400km.

Trước chuyến bay có người lái lần này, CE-25A đã thực hiện chuyến bay tự động không người lái đầu tiên vào ngày 2-2 năm nay.

Mẫu máy bay được phát triển với sự hợp tác giữa COMAC, hãng sản xuất pin Trung Quốc CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải cùng các đối tác khác.

Đến nay, CE-25A đã hoàn thành 19 lần kiểm chứng chuyến bay tự động không người lái.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận kiểu loại cho mẫu máy bay này.