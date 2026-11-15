Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trung Quốc lần đầu cho máy bay điện 19 chỗ bay thử có người lái

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Máy bay thương mại chạy điện CE-25A do Trung Quốc tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên, với khả năng chở 19 hành khách và tầm bay tối đa 400km.

Trung Quốc thử nghiệm chuyến bay có người lái đầu tiên của máy bay điện 10 tấn - Ảnh 1.

Máy bay thương mại chạy điện CE-25A thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 14-11 - Ảnh: Wang Jiliang

Theo Hãng tin Tân Hoa xã ngày 14-11, máy bay thương mại chạy điện CE-25A đã hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Theo thông tin từ Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), chuyến bay có sự tham gia của hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm bay.

Máy bay hoạt động bình thường, các chỉ số hiệu suất đều đạt kỳ vọng.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên do COMAC phát triển. Máy bay được thiết kế chủ yếu phục vụ các chuyến bay thương mại giữa các thành phố, có sức chở 19 hành khách và trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn.

Tên gọi CE-25A được ghép từ chữ C, viết tắt của China (Trung Quốc) và COMAC; chữ E đại diện cho electric (điện). Số 25 đề cập đến bộ quy chuẩn đủ điều kiện bay CCAR-25 của Trung Quốc dành cho máy bay thuộc nhóm vận tải. Chữ A chỉ sản phẩm đầu tiên.

Chiếc máy bay sử dụng các quạt điện đặt trong ống dẫn khí, bố trí phân tán phía trên cánh máy bay. COMAC phát triển mẫu máy bay này cùng nhà sản xuất pin CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và một số đối tác trong nước.

Trung Quốc thử nghiệm chuyến bay có người lái đầu tiên của máy bay điện 10 tấn - Ảnh 2.

Phần đuôi CE-25A có thiết kế 5 động cơ quạt điện mỗi bên cánh khi chiếc máy bay cất cánh - Ảnh: Tân Hoa xã

Trong thông số được công bố, CE-25A có tốc độ hành trình 300km/h, độ cao hành trình 2.400m và tầm bay 400km.

Trước chuyến bay có người lái lần này, CE-25A đã thực hiện chuyến bay tự động không người lái đầu tiên vào ngày 2-2 năm nay.

Mẫu máy bay được phát triển với sự hợp tác giữa COMAC, hãng sản xuất pin Trung Quốc CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải cùng các đối tác khác.

Đến nay, CE-25A đã hoàn thành 19 lần kiểm chứng chuyến bay tự động không người lái.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận kiểu loại cho mẫu máy bay này.

Máy bay điện Trung Quốc chở 19 khách lần đầu bay có người lái - Ảnh 3.Facebook thử nghiệm thành công "máy bay internet"

TTO - Máy bay không người lái của Facebook có sải cánh rộng hơn cả máy bay Boeing 737 nhưng nhẹ hơn một chiếc xe hơi cỡ nhỏ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: máy bay điện máy bay Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất