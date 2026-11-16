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Tên lửa Vulcan của Mỹ lần đầu phóng thất bại, mất sạch 40 vệ tinh Amazon

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Chỉ 10 phút sau khi rời bệ phóng tại Florida, tên lửa Vulcan gặp sự cố khiến toàn bộ 40 vệ tinh Amazon Leo bị phá hủy, khép lại chuỗi thành tích phóng thành công tuyệt đối của ULA.

Tên lửa Vulcan của của Mỹ lần đầu phóng thất bại, mất sạch 40 vệ tinh Amazon - Ảnh 2.

Tên lửa Vulcan VC6L của United Launch Alliance (ULA) rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ), ngày 15-11, mang theo 40 vệ tinh Internet Amazon Leo. Toàn bộ tên lửa và vệ tinh đã bị mất sau khi tên lửa gặp sự cố khoảng 10 phút sau khi phóng - Ảnh: REUTERS

Theo báo SCMP ngày 16-11, tên lửa Vulcan của Liên minh Phóng tên lửa (ULA), liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, gặp sự cố hôm 15-11, chỉ khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng tại bang Florida (Mỹ).

Sự cố khiến toàn bộ 40 vệ tinh thuộc mạng Internet Amazon Leo mang theo bị phá hủy.

Tên lửa phóng thất bại, mất toàn bộ 40 vệ tinh Amazon

Đây là lần thất bại đầu tiên trong một nhiệm vụ phóng của ULA kể từ khi công ty thành lập năm 2006, đồng thời là bước lùi đối với dòng tên lửa chủ lực Vulcan.

Theo ULA, tên lửa gặp sự cố sau khi được phóng từ Tổ hợp phóng không gian 41 tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida. Sự cố khiến tên lửa không thể đưa 40 vệ tinh Amazon lên quỹ đạo. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Hiện ULA chưa có đủ thông tin để xác định nguyên nhân sự cố. Liên minh dự kiến sẽ mất nhiều thời gian điều tra, khiến các kế hoạch phóng tiếp theo có thể phải tạm dừng trong vài tháng.

Amazon nêu quan điểm về các vụ phóng tên lửa luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong những lần phóng đầu tiên. Công ty vẫn tin tưởng ULA và cho rằng đối tác sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố để tiếp tục các kế hoạch hợp tác lâu dài với tên lửa Vulcan.

Chuyến bay hôm 15-11 là lần phóng thứ năm của Vulcan kể từ khi ra mắt năm 2024, đồng thời là lần đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn.

ULA sẽ phải kiểm tra và tìm nguyên nhân sự cố ở tên lửa đẩy nhiên liệu rắn và động cơ BE-4. Đây là động cơ được lắp ở tầng lõi của tên lửa Vulcan, do Blue Origin, công ty vũ trụ của tỉ phú Amazon Jeff Bezos, sản xuất.

Blue Origin đang phối hợp với ULA điều tra sự cố lần này, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.

Trước đó, tên lửa đẩy nhiên liệu rắn của Vulcan gặp sự cố trong hai chuyến bay gần nhất, trong đó có nhiệm vụ hồi tháng 2 dành cho Lực lượng Không gian Mỹ. Dù cả hai lần phóng đều đưa được tải trọng lên quỹ đạo, Lầu Năm Góc vẫn chưa cho phép Vulcan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia.

Hồi tháng 5, tên lửa New Glenn của Blue Origin cũng gặp sự cố nổ trên bệ phóng. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân liên quan đến động cơ. Sau đó, Blue Origin đã điều chỉnh các động cơ BE-4 cung cấp cho ULA, theo người phát ngôn ULA Jessica Rye nói với Hãng tin Reuters hồi tháng 8.

Thành lập năm 2006 từ sự hợp nhất các chương trình tên lửa Delta của Boeing và Atlas của Lockheed Martin, ULA từng duy trì thành tích phóng thành công 100% kể từ khi ra đời.

Amazon tụt lại trong cuộc đua vệ tinh Internet với SpaceX

Tên lửa Vulcan của của Mỹ lần đầu phóng thất bại, mất sạch 40 vệ tinh Amazon - Ảnh 3.

Tên lửa Starship của SpaceX thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần thứ 15, rời bệ phóng Orbital Launch Pad 2 tại Starbase, bang Texas (Mỹ) ngày 13-11 - Ảnh: AFP

Sự cố mới tiếp tục cản trở kế hoạch triển khai mạng vệ tinh Internet Leo của Amazon nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

Amazon phải thuê các công ty bên ngoài đưa vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi nhiều đối tác phóng của hãng cũng gặp sự cố hoặc phải tạm dừng hoạt động.

Ngược lại, Starlink đã có hơn 11.000 vệ tinh và hàng triệu khách hàng trên toàn cầu. SpaceX có lợi thế nhờ sở hữu tên lửa riêng, còn các đối thủ phải chi hàng tỉ USD thuê dịch vụ phóng.

Từ năm 2025, Amazon đã đưa 398 vệ tinh Leo lên quỹ đạo qua 14 lần phóng, đạt khoảng 12% mục tiêu 3.236 vệ tinh cần thiết để cung cấp dịch vụ toàn cầu. Công ty từng đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet trong năm 2026.

Tên lửa Vulcan của của Mỹ lần đầu phóng thất bại, mất sạch 40 vệ tinh Amazon - Ảnh 4.Cú 'kẹp' tàu Starship của SpaceX sẽ thay đổi tương lai du hành vũ trụ thế nào?

Hai cánh tay cơ khí khổng lồ lần đầu "kẹp" thành công tàu Starship, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng thu hồi và tái sử dụng toàn bộ tên lửa của SpaceX.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: vệ tinh Amazon tên lửa Mỹ

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