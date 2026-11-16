Vụ hàng không Mỹ tê liệt: Phản ứng của Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy khi bị kêu gọi từ chức

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy trong ảnh chụp tại trụ sở Bộ Giao thông Mỹ ở Washington D.C ngày 14-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Đài NBC News, ngày 15-11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã từ chối xin lỗi về lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc vào hôm 13-11, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị ảnh hưởng trên khắp nước Mỹ.

Thay vào đó, ông đổ lỗi cho những người tiền nhiệm và các chính quyền trước đây, cho rằng họ đã không nỗ lực đủ để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu của nước này. Ông đề cập tới "30 năm thiếu đầu tư".

"Sự việc xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi, nhưng cần phải nói rõ: Tôi đang hành động với tốc độ đáng kinh ngạc mà không ai từng làm được tại Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) hay trong nhiều thập niên qua. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đang làm và sự chú ý mà chúng tôi dành cho vấn đề này.

Tuy nhiên, tôi không thể xin lỗi về những gì chúng tôi được bàn giao, và cũng không thể đổ lỗi cho riêng Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, bởi tất cả đều có trách nhiệm" - ông Duffy nói.

Trên truyền thông Mỹ, vị bộ trưởng đã thẳng thừng bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức vì tình trạng gián đoạn, khẳng định mình đã tiếp nhận một hệ thống hạ tầng kiểm soát không lưu quá cũ kỹ, trong đó có những thiết bị radar có từ thập niên 1960.

"Thời điểm chúng tôi làm việc và mọi thứ không suôn sẻ, tất nhiên tôi là bộ trưởng. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận những gì đã được bàn giao cho mình" - ông Duffy nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN.

Trước đó, hôm 14-11, Thống đốc bang New York Kathy Hochul viết trên nền tảng X rằng "Sean Duffy phải từ chức, hoặc Tổng thống Trump phải sa thải ông ta ngay lập tức".

"Từ tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu kéo dài đến những sự cố liên lạc lặp đi lặp lại, những sai sót nghiêm trọng trong hệ thống hàng không của chúng ta đã trở thành điều thường xuyên dưới thời ông Sean Duffy" - bà Hochul bình luận.

Ngày 15-11, chính quyền Tổng thống Donald Trump nói rằng tình trạng gián đoạn trong hoạt động hàng không do lệnh cấm cất cánh gây ra có thể kéo dài thêm một ngày, đồng nghĩa với việc lùi thời hạn khôi phục hoạt động bình thường.

Hàng trăm chuyến bay khác tiếp tục bị hủy, trong khi nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải về việc làm thế nào tình trạng hỗn loạn như vậy có thể xảy ra tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, một quốc gia luôn tự hào về năng lực công nghệ của mình.

Các quan chức cho rằng sự cố nghiêm trọng hôm 13-11 là do lỗi trong quá trình nâng cấp hệ thống cáp viễn thông phục vụ kiểm soát không lưu.