Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, bang California, Mỹ vào ngày 7-10-2026 - Ảnh: AFP

Vào khoảng 23h đêm 17-11 (giờ Việt Nam), báo Wall Street Journal của Mỹ đăng tin: "Jensen Huang sẵn sàng trở lại làm Giám đốc điều hành tại Nvidia nếu nhận được lời mời từ hội đồng quản trị.

Cựu CEO của gã khổng lồ công nghệ này chia sẻ vào sáng 17-11 (giờ địa phương), khi ông có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi từ chức".

"Kể từ lúc rời đi, tôi đã nhận được vô số lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn tôi quay lại làm CEO" - ông Huang nói.

Vị tỉ phú chia sẻ: "Nếu hội đồng quản trị quyết định rằng sự trở lại của tôi là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, đội ngũ nhân viên, công ty và cả nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi đó và quay lại làm CEO".

"Tôi đã gây ra nhiều vấn đề cho hội đồng quản trị và tôi vô cùng hối tiếc. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và tôi cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của hội đồng quản trị" - ông nói thêm.

Trước đó trong ngày 17-11, Nvidia đã thành lập Ủy ban Giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu trực thuộc hội đồng quản trị, đánh dấu bước đi quản trị quan trọng đầu tiên của tập đoàn kể từ khi ông Jensen Huang rời đi.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông báo cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã đồng ý xuất hiện trước một số ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ vào ngày 1-12.

Đầu tuần này, Đài Fox News dẫn nguồn tin tiết lộ hội đồng quản trị của Nvidia không cân nhắc đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO, bất chấp chiến dịch vận động ngày càng rầm rộ từ các lãnh đạo ngành công nghệ và các cổ đông lớn nhằm phục chức cho ông.

Hôm 12-11, tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức CEO Nvidia giữa bê bối tình ái. Tập đoàn Nvidia lúc đó cho biết Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị nghi là gián điệp.