Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) phát biểu bên cạnh CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29-9-2026 - Ảnh: AFP

"Tôi chắc chắn không phản đối việc đó" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 16-11, khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng tỉ phú Jensen Huang nên quay lại Nvidia hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận: "Tôi nghĩ ông ấy đã rút ra được một bài học lớn".

Theo Hãng tin AFP, ông Trump cũng đề cập đến chiến dịch kêu gọi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia. Trong số hơn 158.000 người ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi như vậy, có tỉ phú công nghệ Elon Musk và một nhà đồng sáng lập Uber.

"Nhiều người đang đề nghị Jensen quay trở lại, họ cho rằng Jensen nên trở lại. Đó chắc chắn không phải là ý tưởng tồi" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump một lần nữa bày tỏ nghi ngờ về cáo buộc nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người được cho là có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang - là gián điệp.

"Tôi không biết liệu cô ấy có phải là gián điệp hay không. Thông thường, chuyện này vẫn xảy ra: bất kỳ phụ nữ nào từ Trung Quốc đến Mỹ, nếu xinh đẹp, đều bị cho là gián điệp. Trung Quốc chơi những nước cờ với chúng ta, và chúng ta cũng chơi những nước cờ với họ" - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng Ngoại trưởng Marco Rubio từng báo cáo với ông về những thông tin tình báo cho thấy Alice Huang là gián điệp. Ông khẳng định: "Tôi chưa nghe nói về chuyện đó".

Alice Huang từng là CEO tại Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở ở Singapore.

Mỹ nghi ngờ Megaspeed đã giúp các công ty Trung Quốc lách biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington, bằng cách mua chip Nvidia để trang bị cho các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á, sau đó chuyển hướng chúng đến Trung Quốc.

Ngày 16-11, Bộ Thương mại Mỹ đã bịt một kẽ hở trong các quy định cho phép Trung Quốc tiếp cận công nghệ này, bằng cách ban hành quy định nhằm ngăn các công ty Trung Quốc sử dụng chip AI tiên tiến của Mỹ được lắp đặt tại các trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba.

Trong khi đó, Tổng thống Trump dường như bênh vực ông Jensen Huang trong vấn đề bán chip.

"Rõ ràng Jensen đang có hai vấn đề cần giải quyết: một là chuyện gia đình khá éo le, hai là mong muốn tiếp tục bán chip. Chúng ta đã cấm ông ấy bán những dòng chip quan trọng, những dòng chip hiện đại nhất. Nhưng nói thẳng ra, việc bán những dòng chip còn lại là điều tốt, chứ không phải xấu" - ông Trump nói.