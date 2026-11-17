Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhảy múa cùng các nghệ sĩ tại lễ đón đại biểu dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Philippines - Ảnh: PHILSTAR



Theo báo Philstar, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đã tạo nên khoảnh khắc thú vị khi giao lưu cùng nhóm nghệ sĩ chào đón đại biểu dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Hôm 15-11, khi đến Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines, Thủ tướng Gusmão đã dừng lại trò chuyện với một thành viên đội đón tiếp. Sau đó, ông đưa tay múa theo vài động tác của các nghệ sĩ đang chào đón đại biểu, rồi quay về phía họ và cúi chào.

Các nghệ sĩ reo hò và cảm ơn Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão - Ảnh: PHILSTAR

Khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong một đoạn phát trực tiếp lễ khai mạc được chia sẻ lại trên X, ông Gusmão còn nhún nhảy theo điệu nhạc khi đang ngồi trên xe ba bánh.

Đến lễ bế mạc hội nghị ở Manila hôm 17-11, Thủ tướng Timor-Leste một lần nữa hòa vào điệu nhảy của các nghệ sĩ. Lần này, ông nhún nhảy theo giai điệu "Together in Motion" (tạm dịch "Cùng nhịp bước"), ca khúc chủ đề của hội nghị năm nay.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhún nhảy theo điệu nhạc khi đang ngồi trên xe ba bánh - Video: X

Vị Thủ tướng sau đó đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. "Năm ngoái, khi Timor Leste được kết nạp vào ASEAN, ông còn phát kẹo cho các phóng viên", một người dùng X bình luận.

Một tài khoản khác viết: "Ông ấy đúng thú vị, từ hội nghị năm ngoái ở Kuala Lumpur đã vậy rồi. Ông thích nhảy múa, lại còn phát kẹo".

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhảy múa cùng các nghệ sĩ tại lễ đón đại biểu dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Philippines - Video: INQUIRER

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 tại Manila. Các hoạt động được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines (PICC) và một số khách sạn lân cận. Theo Philstar, Thủ tướng Gusmão tham dự hội nghị khoảng một năm sau khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10-2025. Quốc gia này lần đầu nộp đơn xin gia nhập ASEAN vào năm 2011.