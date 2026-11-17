Hệ thống tên lửa đất đối không được trưng bày tại triển lãm tên lửa và drone ở ngoại ô Tehran ngày 12-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công một hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain, quốc gia vùng Vịnh nơi Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt trụ sở.

IRGC cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả việc các drone quân sự Mỹ mà Tehran cáo buộc liên tục xâm phạm không phận Iran.

Tuy nhiên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của IRGC. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định: "Nhiều drone tấn công một chiều do IRGC phóng về phía Bahrain hôm nay đã bị đánh chặn, không gây bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị của Mỹ hoặc khiến quân nhân Mỹ bị thương".

Về phía Bahrain, nước này cũng xác nhận đã đánh chặn các cuộc tấn công, sau khi phát cảnh báo về một mối đe dọa chưa xác định và yêu cầu người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba ngày qua Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar Mỹ tại Bahrain.

Hôm 15-11, Tehran cho biết đã nhắm vào một hệ thống radar tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa, nhằm đáp trả những hành động mà nước này cho là mang tính thù địch từ Washington.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài gần 9 tháng qua đang rơi vào thế bế tắc, trong khi căng thẳng tại vùng Vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố có thể tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran và lực lượng Houthi do nước này hậu thuẫn tại Yemen không có thêm hành động khiêu khích.

Dù vậy, ông Trump khẳng định Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran, nhằm đáp trả việc Tehran gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17-11 đã đến Oman, để thảo luận với người đồng cấp Badr Albusaidi về các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải qua Hormuz.

Nỗ lực ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz ngày càng gia tăng, đe dọa hoạt động hàng hải trên một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trong khi đó, xung đột tiếp tục lan sang các khu vực khác ở Trung Đông.

Lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và chiếm giữ một số khu vực ven biển Yemen gần eo biển Bab el-Mandeb, qua đó gia tăng sức ép lên các nước sản xuất dầu vùng Vịnh.