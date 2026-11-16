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Houthi tiến sát thủ đô lâm thời của Yemen, chỉ còn cách 60km

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 15-11, Hãng AFP dẫn các nguồn tin quân sự và chính phủ tiết lộ: lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến đến vị trí cách thành phố Aden khoảng 60km. Đây là nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Houthi tiến sát thủ đô lâm thời của Yemen, chỉ còn cách 60km - Ảnh 1.

Các tù nhân vừa được trả tự do hô vang khẩu hiệu trong lúc chờ đoàn tụ với người thân tại một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Sanaa, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, ngày 15-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát các huyện Al-Maqatirah và Al-Madaribah, đồng thời đang tiến về phía Aden.

Họ nói lực lượng Houthi đang đóng quân tại trại Al-Kharaz ở Al-Madaribah, cách thành phố Aden khoảng 60km.

Trước đó, cũng trong ngày 15-11, Chính phủ Yemen - được liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ủng hộ - thông báo điều chuyển lực lượng khỏi các khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, hoàn tất việc rút quân khỏi những khu vực này.

Thay vào đó, binh sĩ được điều động đến tăng viện cho các đơn vị "tại những nơi tình hình hiện nay đòi hỏi", trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thành phố Aden và các tỉnh lân cận.

Hôm 13-11, các quan chức quân sự nói với AFP rằng lực lượng chính phủ đã bắt đầu dựng các công sự bằng bao cát và đào đường hầm quanh Aden trong bối cảnh Houthi tiếp tục tiến về phía nam.

Các quan chức cho biết lực lượng Houthi đã giành thêm nhiều thắng lợi trên thực địa khi kiểm soát các vị trí chiến lược tại huyện Maqatera, cùng những khu vực rộng lớn ở hai huyện Al-Madhariba và Al-Arah. Đây là những huyện có diện tích lớn nhất thuộc tỉnh Lahj, tây nam Yemen.

Theo các nguồn tin quân sự của chính phủ, trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi đã nhiều lần tấn công nhằm thành phố Aden. Trong đó, cuộc tấn công hôm 15-10 nhằm vào dinh tổng thống khiến 4 người thiệt mạng.

Trước đó, lực lượng này từng nỗ lực chiếm Aden hồi năm 2015, nhưng không thành công.

Dọc tuyến đường giữa Aden và tỉnh Lahj, hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy sau những trận giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi và các nhóm kháng chiến địa phương, với sự yểm trợ trên không của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết các trung tâm dân cư lớn của Yemen kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để giúp Chính phủ Yemen.

Thời gian qua Houthi đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia với quy mô chưa từng có, nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu mỏ và tàu chở dầu của nước này, sau khi cuộc xung đột giữa Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi bùng phát trở lại hồi tháng 7.

Các thành viên Hội đồng Bảo an yêu cầu lực lượng Houthi lập tức chấm dứt các hành động leo thang quân sự tại Yemen, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể đạt được hòa bình bền vững ở Yemen bằng bạo lực, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực. Họ tái khẳng định ủng hộ giải pháp chính trị.

Houthi tiến sát thủ đô lâm thời của Yemen, chỉ còn cách 60km - Ảnh 3.Cách Houthi xuyên thủng lưới phòng không tỉ đô của Saudi Arabia

Dù mức chi cho quốc phòng lớn thứ 8 toàn cầu, Saudi Arabia vẫn bị Houthi xuyên thủng hệ thống phòng không.

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    Chủ đề: Saudi Arabia thành phố Aden Houthi Yemen

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