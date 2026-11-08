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Xung đột Houthi - Saudi Arabia: Không kích gần Sanaa, 33 người chết và 39 người bị thương

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất kể từ khi giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát trở lại.

Xung đột Houthi - Saudi Arabia: Không kích gần Sanaa, 33 người chết và 39 người bị thương - Ảnh 1.

Người đàn ông bế bé gái bên ngoài một bệnh viện sau khi em bị thương trong cuộc tấn công tại Bani Hushaish, gần thủ đô Sanaa, Yemen ngày 7-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, phía lực lượng Houthi cho biết ít nhất 33 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc không kích tại một ngôi làng gần thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 7-11. Hãng tin Saba do Houthi kiểm soát cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích này.

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất được ghi nhận kể từ khi giao tranh giữa Saudi Arabia (nước ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận) và Houthi bùng phát trở lại hồi tháng 7.

Trung tâm Truyền thông quốc tế của Saudi Arabia cho biết họ đang điều tra thông tin trên.

Giao tranh tái bùng phát giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian hồi năm 2022. Thỏa thuận này từng giúp chấm dứt phần lớn các cuộc tấn công giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và Houthi - lực lượng đang kiểm soát thủ đô Sanaa.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, trong khi Riyadh không kích Yemen để hỗ trợ đồng minh tại nước này.

Bộ Y tế do Houthi điều hành cho biết các cuộc không kích đánh trúng nhà dân tại thị trấn Bani Hushaish, một thành trì của lực lượng Houthi ở phía đông Sanaa. Phần lớn những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Ông Abdul-Aziz al-Dailami, Giám đốc Bệnh viện Sehatuna ở Sanaa, kể lại nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có thành viên lực lượng cứu hộ.

"Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Cứ mỗi khi lực lượng cứu hộ đến nơi, một cuộc tấn công khác lại ập đến. Chúng tôi thậm chí đã mất một số nhân viên y tế của mình, những người đã hy sinh" - ông nói với Reuters.

Ông al-Dailami chia sẻ thêm: "Chúng tôi tiếp nhận nhiều người bị thương trong tình trạng rất nguy kịch, với các vết thương ở đầu, ngực và chân, cùng nhiều trường hợp bị gãy xương".

Khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen

Lực lượng Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết các trung tâm dân cư lớn của Yemen kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để giúp Chính phủ Yemen.

Giao tranh hiện nay - vốn lan rộng từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran - đã làm bùng phát trở lại cuộc chiến phức tạp kéo dài 12 năm ở Yemen. Cuộc chiến này đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Hồi tháng 10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biếtsố người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi đợt giao tranh mới nhất bắt đầu tại Yemen - quốc gia nghèo nhất thế giới Ả Rập - đã tăng lên hơn 200.000 người.

Xung đột Houthi - Saudi Arabia: Không kích gần Sanaa, 33 người chết và 39 người bị thương - Ảnh 2.Cách Houthi xuyên thủng lưới phòng không tỉ đô của Saudi Arabia

Dù mức chi cho quốc phòng lớn thứ 8 toàn cầu, Saudi Arabia vẫn bị Houthi xuyên thủng hệ thống phòng không.

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    Chủ đề: Saudi Arabia không kích Yemen Houthi

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