Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: XINHUA

Theo Đài CBS News ngày 20-11, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đang phát triển vũ khí hóa học và sinh học.

"Sau câu chuyện về 'mối đe dọa hạt nhân Iran', các quan chức Mỹ giờ đây lại tuyên bố có dấu hiệu cho thấy Iran đang phát triển vũ khí sinh học hoặc hóa học!", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei viết trên mạng xã hội X.

"Các cáo buộc liên tục thay đổi, nhưng câu chuyện đằng sau vẫn quen thuộc một cách đáng lo ngại. Một lần nữa, dường như họ lại mong cả thế giới quên đi quá khứ", ông nói thêm.

Ông Baghaei nhắc lại việc Mỹ cáo buộc Chính quyền Tổng thống Saddam Hussein phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trước khi tấn công Iraq vào năm 2003.

Theo ông, những cáo buộc khi đó nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng và mở đường cho hành động quân sự.

"Giờ đây, chúng ta lại đối mặt với những cáo buộc mới đầy đe dọa và một câu chuyện dường như đang đi theo cùng kịch bản lừa dối ấy", ông nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 19-11, Tổng thống Trump tuyên bố có "dấu hiệu" cho thấy Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hóa học hoặc sinh học sau khi bị Mỹ ngăn chặn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Họ đang tính tới khí độc và vũ khí sinh học, bởi chúng tôi đã chặn đường họ về hạt nhân", ông Trump nói với một phóng viên Đài Fox News tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ưu tiên của ông là đạt thỏa thuận lâu dài với Iran, có thể duy trì ngay cả khi Nhà Trắng thay đổi lãnh đạo. "Tôi sẽ hoàn tất việc này. Sớm thôi. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", ông nhấn mạnh.