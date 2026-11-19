Từ trái qua phải: Phó tổng thống JD Vance, Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times ngày 18-11, Tổng thống Donald Trump đang ngày càng thất vọng với cách Phó tổng thống JD Vance lý giải thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Bắt nguồn từ phát biểu về Iran

Trước đó, ông Vance đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, cho rằng cuộc chiến với Iran là nguyên nhân chính khiến Đảng Cộng hòa thất bại, đồng thời chỉ trích cách chính quyền truyền tải thông điệp tới cử tri trước bầu cử.

Ban đầu, ông Trump dường như không mấy bận tâm và thậm chí thừa nhận nhận định của cấp phó "phần lớn là đúng".

Tuy nhiên, theo những người am hiểu các cuộc trao đổi nội bộ, trong hai tuần qua, nhà lãnh đạo Mỹ liên tục phàn nàn với các trợ lý và đồng minh rằng ông Vance lẽ ra phải nhấn mạnh quyết định phát động cuộc chiến với Iran của tổng thống là đúng đắn.

Ông Trump cũng từng công khai ám chỉ sự không hài lòng khi cho rằng phó tổng thống nên đưa ra "thêm một tuyên bố nữa", rằng ông Vance lẽ ra nên làm rõ rằng nỗ lực đó dù sao cũng đáng giá.

"Ông ấy lẽ ra nên nói thêm: Nếu được quay lại thời điểm đưa ra quyết định, liệu chúng ta có tiếp tục hành động như vậy không? Câu trả lời là có", nhà lãnh đạo Mỹ nêu quan điểm.

Ông Vance từng chỉ trích ông Trump vào năm 2016, nhưng sau đó chuyển sang ủng hộ và trở thành phó tướng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 - Ảnh: REUTERS

Những căng thẳng xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Vance, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2028 và được xem là ứng viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa.

Sự ủng hộ của ông Trump được đánh giá có thể đóng vai trò quyết định đối với cơ hội giành đề cử của phó tổng thống.

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News tuần này, ông Vance khẳng định không có chuyện ông bất đồng với tổng thống hay bất cứ thành viên cấp cao nào trong chính quyền.

Ông cũng cho biết chưa quyết định có tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hay không và dự kiến sẽ cân nhắc vấn đề này trong năm tới.

Theo các đồng minh, những hệ lụy từ cuộc chiến Iran, đặc biệt là sự phản đối của cử tri, có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của ông Vance. Nếu Washington nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, cơ hội tranh cử của ông có thể giảm đáng kể.

Đáng chú ý, sau những phát biểu của ông Vance về nguyên nhân thất bại bầu cử, ông Trump đã rút phó tổng thống khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, đồng thời giao ông tập trung điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử tại những địa phương do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Ông Vance phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp đại diện Pakistan và Iran ở Islamabad, Pakistan, ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Rubio nổi lên trong cuộc đua kế nhiệm

Trái với thái độ dành cho ông Vance, Tổng thống Trump dành nhiều lời khen ngợi cho Ngoại trưởng Marco Rubio, thậm chí nhận định ông có thể trở thành một ứng viên tổng thống sáng giá.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila ngày 17-11, ông Trump công khai ca ngợi ngoại trưởng: "Marco có đang làm tốt công việc không? Ông ấy thật tuyệt vời".

Tờ New York Times nhận định việc ông Rubio nhiều lần bảo vệ quyết định tấn công Iran đã giúp ông ghi điểm trong mắt tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Rubio khẳng định ông Trump "xứng đáng được ghi nhận công lao rất lớn" vì cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng trách nhiệm của một nhà lãnh đạo là sẵn sàng đưa ra những quyết định có thể không được lòng công chúng nhưng cần thiết cho lợi ích lâu dài của đất nước.

Dù ông Rubio từng tuyên bố sẽ ủng hộ ông Vance và bác bỏ khả năng rời chính quyền để tranh cử tổng thống, một số đồng minh cho biết ông có thể thay đổi quyết định nếu được ông Trump khuyến khích.

Giới quan sát cho rằng những diễn biến này phản ánh câu hỏi lớn đang đặt ra với Đảng Cộng hòa: Liệu ứng viên tổng thống năm 2028 nên tiếp tục gắn bó với di sản chính trị của ông Trump hay tìm kiếm một hướng đi khác?

Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, một thành viên Đảng Cộng hòa thường xuyên chỉ trích ông Trump, nhận định bất kỳ thành viên nào của chính quyền Trump hiện tại cũng khó giành chiến thắng năm 2028, bởi cử tri có thể xem họ là sự tiếp nối thêm bốn năm cầm quyền của vị tổng thống 80 tuổi.