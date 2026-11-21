Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 20-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn yêu cầu các công ty nói trên không cung cấp những tài liệu mà chính quyền ông cho là thuộc diện bảo mật.

Động thái này mở rộng nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ, trước khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện vào tháng 1-2027, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Sắc lệnh hành pháp được ông Trump ban hành vào cuối ngày 20-11, áp dụng đối với các nhà thầu liên bang và nhà thầu phụ của họ.

Theo sắc lệnh, những công ty không tuân thủ có thể bị hủy hợp đồng hiện có, hoặc bị đình chỉ tham gia các hoạt động kinh doanh với chính quyền liên bang trong tương lai.

Sắc lệnh là một phần trong nỗ lực lớn hơn của vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa nhằm kiểm soát thông tin được chuyển đến Quốc hội Mỹ, và hạn chế các cuộc điều tra của Đảng Dân chủ nhằm vào chính quyền của ông.

Động thái này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu đáng kể liên quan đến quyền lực của Tổng thống và thẩm quyền giám sát Nhà Trắng của các nghị sĩ Mỹ.

Các thành viên Đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ điều tra chính quyền ông Trump, các hoạt động kinh doanh của gia đình ông, cũng như những mối quan hệ với các công ty tư nhân.

Sắc lệnh được đưa ra sau chỉ thị ban hành trong tuần này của Cố vấn Nhà Trắng Will Scharf, theo đó yêu cầu các cơ quan liên bang phải được Nhà Trắng chấp thuận trước khi nhân viên đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Ông Scharf cho rằng một số cuộc điều tra của Đảng Dân chủ có thể cấu thành hành vi phạm tội. Tuyên bố này làm dấy lên những câu hỏi về nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm hạn chế hoạt động giám sát của Quốc hội.

Các biện pháp hạn chế trên có thể đối mặt với thách thức pháp lý, đặc biệt nếu nhà thầu bị yêu cầu giữ lại thông tin mà Quốc hội đề nghị cung cấp thông qua trát đòi.

Đặc quyền hành pháp cho phép Tổng thống Mỹ bảo vệ một số thông tin mật. Tuy nhiên tòa án có thể can thiệp, khi xảy ra tranh chấp liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội trong việc yêu cầu cung cấp thông tin.