Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan ở Malaysia ngày 26-10-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Khmer Times, phát biểu tại sự kiện ở tỉnh Kampong Cham hôm 19-11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã trực tiếp gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tối giữa lãnh đạo ASEAN và Mỹ tại Manila, Philippines hôm 17-11.

Ông Hun Manet kể rằng mình đã ngồi cạnh ông Trump và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong khoảng một giờ. Cuộc trao đổi đề cập đến vai trò của Washington trong thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 7 và tháng 12-2025.

Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh sự can thiệp của ông Trump đã góp phần ngăn chặn thêm nhiều trường hợp thương vong trong cuộc xung đột biên giới.

"Trong thời gian giao tranh, chúng ta có thể đếm được số người thiệt mạng và bị thương, nhưng không thể đếm được số người đã tránh được thương vong nhờ chấm dứt xung đột", ông Hun Manet nói.

Ông cảnh báo nếu căng thẳng kéo dài đến nay, hai bên sẽ phải triển khai thêm binh sĩ, kéo theo những tổn thất nặng nề hơn.

Theo Thủ tướng Campuchia, chính những trải nghiệm thực tế từ cuộc xung đột đã thúc đẩy Phnom Penh đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vào tháng 8-2025.

Trong đợt giao tranh biên giới tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Trump đã điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, kêu gọi chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục đàm phán thương mại với hai nước nếu giao tranh chưa kết thúc.

Sức ép từ Mỹ, cùng những nỗ lực ngoại giao của Malaysia và Trung Quốc, đã góp phần đưa hai bên đến bàn đàm phán.

Ngày 28-7-2025, Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Malaysia, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anwar Ibrahim, với Mỹ tham gia đồng tổ chức cuộc đàm phán.

Đến tháng 10-2025, hai nước tiếp tục ký Tuyên bố chung Kuala Lumpur trước sự chứng kiến của ông Trump và ông Anwar, cam kết giảm căng thẳng quân sự, rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới và tăng cường giám sát ngừng bắn.

Tại Manila hôm 17-11, ông Trump tái khẳng định Washington sẽ tiếp tục ủng hộ việc thực thi thỏa thuận, đồng thời bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.

Dù vậy, căng thẳng biên giới vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tính đến ngày 18-11, hơn 20.000 người vẫn chưa thể trở về nhà do rủi ro an ninh, cơ sở hạ tầng hư hại và tình trạng tranh chấp tại một số khu vực.

Ông Hun Manet cũng tiết lộ đã có cuộc trao đổi ngắn với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bên lề các hội nghị tại Manila. Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết đã tận dụng cơ hội để trực tiếp truyền đạt lập trường của Phnom Penh tới người đồng cấp Thái Lan.