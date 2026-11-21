Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 20-11, ngay sau khi trở về từ chuyến công tác Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố có cuộc trao đổi rất tốt với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Hạn chót cho vấn đề Ukraine là tháng 1-2027?

Ông Trump khẳng định trong cuộc họp báo dài 1,5 tiếng tại Nhà Trắng về kết quả chuyến đi vừa rồi: "Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất tốt. Tôi nghĩ có cơ hội thực sự để chúng ta hoàn tất việc này… Ông Putin đã bày tỏ rõ mong muốn chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine bằng biện pháp ngoại giao".

Tổng thống Mỹ cũng một lần nữa nhấn mạnh có mối quan hệ tuyệt vời với người đồng cấp Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Đó là điều rất tốt và đất nước chúng ta an toàn nhờ điều đó", ông Trump tuyên bố.

Khi được hỏi ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ hay không, ông Trump cho biết không thể nói thay cả nước Mỹ, nhưng ông cho rằng quan hệ giữa hai người "mang lại cho chúng ta thêm nhiều sức mạnh".

Tuy nhiên ông gác lại vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine: "Tôi không muốn bàn về bảo đảm an ninh, vì chúng ta phải đạt được thỏa thuận trước đã".

Điều này được cho là đi ngược lại quan điểm Ukraine. Suốt vài năm qua, Kiev đã kiên định luận điểm bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn hay hòa bình nào cũng đều phải tính từ đầu đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Cùng ngày, báo Financial Times dẫn bốn nguồn tin khẳng định Washington đã thông báo với châu Âu và Ukraine rằng họ muốn Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Nga trước đầu tháng 1-2027, tức trước khi Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Đó sẽ là cột mốc đánh dấu tròn 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông Trump. Trước khi nhậm chức Tổng thống lần hai, ông từng nhiều lần khẳng định có thể kết thúc cuộc chiến ở Đông Âu trong 24 giờ, nhưng đến nay vẫn chưa làm được.

Nga bác bảo đảm an ninh kiểu NATO

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: AFP

Cùng ngày 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lên tiếng bác bỏ ý tưởng được cố vấn kiêm con rể ông Trump - ông Jared Kushner - đưa ra gần đây về việc trao cho Ukraine bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Kushner từng khẳng định ông Trump cởi mở với ý tưởng này, và Washington đã khiến Nga "cảm thấy thoải mái với khái niệm đó".

Phản hồi, ông Ryabkov tuyên bố bất kỳ hình thức "gần như là thành viên" NATO nào dành cho Kiev đều hoàn toàn không thể chấp nhận với Matxcơva.

Chia sẻ tại họp báo ngày 20-11 về câu chuyện này, ông Trump cho rằng: "Đây thực chất là một cuộc chiến quan hệ công chúng. Tôi chỉ có thể nói rằng Tổng thống Putin muốn giải quyết chuyện này. Điều đó là chắc chắn".

Reuters khẳng định chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố hòa bình chung, Nga đã mở một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và drone lớn nhất cuộc chiến, đánh trúng các cơ sở năng lượng của Kiev.

Đan Mạch trục xuất tùy viên quốc phòng Nga

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố trục xuất tùy viên quốc phòng Nga trong vòng 7 ngày, sau khi Copenhagen đơn phương nghi ngờ Matxcơva đứng sau âm mưu ám sát một rapper Ukraine.

Theo Cơ quan Tình báo an ninh Đan Mạch (PET), Nga bị nghi lên kế hoạch ám sát rapper Kyivstoner, người mang hai quốc tịch Ukraine và Mỹ, tại một buổi hòa nhạc ở ngoại ô Copenhagen. Ba đối tượng đã bị chặn lại trên một chiếc xe chở súng và dao ngay trước buổi diễn.

"Theo đánh giá của chúng tôi, vụ việc cho thấy tình báo Nga đã tìm cách thực hiện một vụ hành quyết tại Đan Mạch", Giám đốc PET Rasmus Kieffer-Kristensen tuyên bố.

Ở phía Nga, Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova khẳng định Matxcơva sẽ có "phản ứng thích đáng" với Đan Mạch.

Đại sứ quán Nga tại Copenhagen cũng phản đối hành động trục xuất là hành động "trả thù" và cho rằng Đan Mạch "không hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của Nga trong vụ án bí ẩn này".