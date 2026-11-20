Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Ngày 20-11, Bộ Ngoại giao Nga đã có bài đăng đáng chú ý trên nền tảng X, trong đó dẫn lại lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc liên minh quân sự NATO đang công khai chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Bà lưu ý giới lãnh đạo liên minh quân sự này đã dự báo một cuộc xung đột như vậy có thể xảy ra trong vòng 3-5 năm tới.

"Chúng tôi phải nhắc lại rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình và hòa thuận với các nước láng giềng cũng như với tất cả quốc gia" - bà Zakharova nhấn mạnh tại họp báo cùng ngày.

Hãng thông tấn Tass cũng đưa thêm một số phát biểu của bà Zakharova tại cùng cuộc họp báo.

Theo Tass, bà Zakharova lưu ý Nga "đã liên tục đề xuất các sáng kiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và chính trị, đặc biệt tại châu Âu, cũng như đề xuất đạt được thỏa thuận về các bảo đảm an ninh chung và đã nhiều lần thể hiện những đề xuất này bằng văn bản trong thời gian gần đây".

"Chúng tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ đến được với những người ra quyết định hoặc hoạch định chiến lược, cũng như được các lực lượng chính trị tại phương Tây - những lực lượng coi trọng phúc lợi của công dân mình và xem đó là điều thiết yếu - lắng nghe", bà kết lại.

Hồi tháng 8, Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin trên truyền thông Mỹ nói Nga có thể tấn công NATO, cho rằng đây là những câu chuyện "hù dọa".

"Hiện có nhiều thông tin kiểu hù dọa như vậy được đăng tải. Tất nhiên chúng chẳng liên quan gì đến thực tế, cũng chẳng liên quan gì đến ý định của Liên bang Nga" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Nga có thể sẽ tấn công một nước thành viên NATO và rằng chuyến thăm Matxcơva thời điểm đó của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nhằm cảnh báo Nga không hành động như vậy.

Ba Lan, thành viên NATO, cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ngày 20-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan trong đêm bằng ba vật thể, nhiều khả năng gồm hai tên lửa và một máy bay không người lái (drone). Ông gọi đây là hành động "khiêu khích" từ Matxcơva. Đại sứ quán Nga tại Warsaw chưa bình luận khi được đề nghị bình luận, theo Hãng tin Reuters. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Ba Lan chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự của "liên minh tự nguyện", gồm các đồng minh của Ukraine, trong ngày 20-11. Được biết trong ngày 20-11, Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và drone vào Ukraine, quốc gia giáp với Ba Lan.