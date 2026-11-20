Hệ thống phòng không Ukraine bắn một chiếc drone trên bầu trời Kiev ngày 30-8-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 19-11, báo The Kyiv Independent đưa tin hệ thống phòng không laser mới mang tên "Blysk", thuộc Công ty Carmine Sky của Ukraine, được triển khai từ đầu tháng 11 nhằm hỗ trợ mạng lưới phòng không của thủ đô Kiev.

Công ty cho biết hệ thống này có khả năng đốt xuyên thân một chiếc drone dòng Shahed chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, vũ khí này vẫn chưa đánh chặn mục tiêu đầu tiên, khiến hiệu quả thực tế chưa được kiểm chứng.

Vũ khí laser có thể mang đến cho Ukraine giải pháp ít tốn kém hơn để đối phó với các đợt tấn công bằng drone của Nga, bởi hệ thống chỉ cần sử dụng điện thay vì phải tiêu tốn các drone đánh chặn hoặc tên lửa có chi phí cao hơn. Ukraine vốn đang thiếu các tên lửa dùng để phòng không.

Tuy nhiên, việc dùng tia laser để theo dõi chính xác mục tiêu có thể gặp khó khăn khi đối phó với các drone có khả năng cơ động linh hoạt.

Ukraine triển khai Blysk trong bối cảnh một số nước cũng đang phát triển vũ khí laser. Nổi bật là Iron Beam của Israel, một trong những hệ thống phòng không laser công suất cao đầu tiên được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Hệ thống của Israel có công suất 100 kilowatt, được thiết kế để đánh chặn drone, rocket và đạn súng cối ở khoảng cách lên tới 10km. Trong khi đó, hệ thống Blysk của Ukraine được cho là có công suất 4 kilowatt và tầm đánh chặn hiệu quả lên tới 1km.

Hệ thống phòng không laser của Ukraine sẽ được dùng để đối phó drone - Ảnh minh họa: Dev.ua

Việc triển khai hệ thống laser này nằm trong khuôn khổ chương trình phòng không tư nhân đang thử nghiệm của Ukraine. Được Bộ Quốc phòng nước này khởi động, chương trình cho phép các doanh nghiệp lập những đơn vị phòng không đặt dưới sự chỉ huy của Không quân Ukraine.

Hiện có khoảng 100 doanh nghiệp tại Ukraine tham gia sáng kiến này. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến ngày 14-10, các đơn vị phòng không tư nhân đã bắn hạ hơn 60 mục tiêu trên không liên quan Nga, chủ yếu là drone.

Trong những ngày đầu được triển khai tại Kiev, Blysk chưa đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào. Công ty Carmine Sky cho biết tình trạng nhiều mây và sương mù kéo dài tại Kiev đến nay đã cản trở hệ thống laser Blysk đánh chặn hiệu quả các drone của Nga.

Điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đáng kể tới vũ khí laser. Trong đó, mây mù có thể làm phân tán chùm tia laser trước khi nó kịp tiếp cận drone. Tuy nhiên, Carmine Sky cho biết các nhân viên vận hành vẫn kỳ vọng bầu trời quang đãng hơn sẽ giúp chứng minh năng lực của hệ thống.

Theo Hãng tin AFP, ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều".