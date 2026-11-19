Cầu Crimea trong ảnh chụp vào tháng 10-2022 (ảnh trên). Bên dưới là ảnh chụp đoạn video do phía Ukraine công bố ngày 17-11-2026, cho thấy một phần cây cầu bị hư hại - Ảnh: AFP

Theo báo The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Ukraine vừa xác nhận các lực lượng Ukraine đã tấn công cầu Crimea bằng tên lửa Neptune vào ngày 19-11, chưa đầy hai ngày sau khi một phần cây cầu bị sập vì bị tập kích.

"Các đòn tập kích đã đánh trúng khu vực gần vòm cầu và đường ray xe lửa. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá, nhưng trước mắt, toàn bộ hoạt động lưu thông đường sắt đã tạm dừng" - Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội.

Trước đó ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết giao thông trên cầu đã tạm dừng sau cuộc tấn công mới nhất. Ông nói công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành.



Được xây dựng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, cầu Crimea - còn gọi là cầu eo biển Kerch - là tuyến đường vận tải và tiếp tế quan trọng của lực lượng Nga tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Matxcơva đang kiểm soát.

Một nhịp cầu đường bộ đã bị đánh sập sau cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo của Ukraine vào hôm 17-11.

Bộ Quốc phòng Ukraine mô tả cây cầu là tuyến tiếp vận quân sự, chuyên đưa trang thiết bị và vật tư đến cho lực lượng Nga đang chiến đấu tại các khu vực phía nam Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

"Tuyến tiếp vận đó giờ đã bị phá vỡ. Tuyến đường thay thế phải đi qua đường bộ, dọc theo tiền tuyến, nơi máy bay không người lái của chúng tôi đang chờ sẵn để 'đón tiếp' các chuyến hàng" - Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Với chiều dài 19km, cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu, nối vùng Krasnodar Krai của Nga với bán đảo Crimea.

Trong thông điệp mang tính châm biếm đăng trên mạng xã hội ngày 19-11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết: "Lực lượng vũ trang Ukraine xin chúc mừng cầu Vasco da Gama (Lisbon, Bồ Đào Nha) vì vẫn giữ được danh hiệu cây cầu dài nhất châu Âu!".

Cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine, từng hứng chịu thiệt hại đáng kể vào tháng 10-2022 và tháng 7-2023. Tuy nhiên cả hai cuộc tấn công đều không thể khiến cây cầu ngừng hoạt động.

Theo Hãng tin AFP, ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều". "Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ xây dựng lại cây cầu" - ông nói thêm.